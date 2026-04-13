Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Σε τροποποιήσεις των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη προχωρά η Hellenic Train για το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, λόγω της αναγκαιότητας διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των τρένων 1634 και 1635.

Οι κυκλοφοριακές αλλαγές θα ισχύσουν για τις εξής ημέρες:

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Για την κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία της Hellenic Train.

Τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια καλύπτοντας τις περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιούνται σταθμεύσεις στους εξής σταθμούς:

Νέα Φιλαδέλφεια

Γαλλικός

Πεδινό

Μεταλλικό

Χέρσος

Δοϊράνη

Στρυμώνας

Σκοτούσσα

