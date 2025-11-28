Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού

Από αύριο αλλάζει ώρα η αμαξοστοιχία 1301 Κιάτο – Πειραιάς

Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού
28 Νοέ. 2025 10:51
Pelop News

Από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 η αμαξοστοιχία 1301 της γραμμής Κιάτο – Πειραιάς θα αναχωρεί από το Κιάτο στις 05:28 αντί της μέχρι τώρα ώρας 04:39.

Η αλλαγή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, εντάσσεται στη συνολική αναδιάρθρωση των δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών που ισχύει ήδη από τις 22 Νοεμβρίου 2025 και αποσκοπεί σε:

  • Καλύτερη εξυπηρέτηση των πρωινών μετακινήσεων εργαζομένων
  • Μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα
  • Βελτιστοποίηση του συγχρονισμού με τις πραγματικές ανάγκες του επιβατικού κοινού

Η εταιρεία τονίζει ότι η προσαρμογή έγινε με βάση τα πρώτα δεδομένα λειτουργίας του νέου πλέγματος δρομολογίων και αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας για πιο αξιόπιστες και φιλικές προς τον επιβάτη καθημερινές μετακινήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Συνάντηση Φιλαρμονικών και Χορωδίων Ακράτας 2025
11:13 «Ξέρετε ποιος είμαι;»: Τι λέει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Κακοκαιρία Adel – Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές: Οι δήμοι που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
11:05 Εξιχνίαση κλοπής άνω 23.000 ευρώ σε σπίτι στην Αιγιάλεια
11:03 Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ στο Τυμπάκι ΦΩΤΟ
11:00 Πάτρα: Σύλληψη στην πλατεία Ολγας, πήγε να πουλήσει αρχαία νομίσματα
11:00 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ακόμα κι όταν πετάμε από κάπου κρατιόμαστε
11:00 48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα
10:56 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική συμφωνία, περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις»
10:51 Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού
10:49 Πάτρα: Sold out η παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ»
10:44 Παπαθανάσης: 6 έργα 5,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία
10:38 Συρία: 10 νεκροί από ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν
10:34 Πάτρα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΜΕΑ από τους «Μαχητές»
10:30 Παπασταύρου για λειψυδρία: «Αποθέματα νερού για 2 χρόνια ακόμα και χωρίς βροχή»
10:30 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Προορισμός και τους 12 μήνες του έτους ΦΩΤΟ
10:25 Αθήνα: Γιατί «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, η ανάλυση Κολυδά ΒΙΝΤΕΟ
10:15 Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ
10:04 Κακοκαιρία Adel: Δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε στην Ομόνοια ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ