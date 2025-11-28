Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού

Από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 η αμαξοστοιχία 1301 της γραμμής Κιάτο – Πειραιάς θα αναχωρεί από το Κιάτο στις 05:28 αντί της μέχρι τώρα ώρας 04:39.

Η αλλαγή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, εντάσσεται στη συνολική αναδιάρθρωση των δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών που ισχύει ήδη από τις 22 Νοεμβρίου 2025 και αποσκοπεί σε:

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πρωινών μετακινήσεων εργαζομένων

Μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα

Βελτιστοποίηση του συγχρονισμού με τις πραγματικές ανάγκες του επιβατικού κοινού

Η εταιρεία τονίζει ότι η προσαρμογή έγινε με βάση τα πρώτα δεδομένα λειτουργίας του νέου πλέγματος δρομολογίων και αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας για πιο αξιόπιστες και φιλικές προς τον επιβάτη καθημερινές μετακινήσεις.

