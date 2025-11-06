Hellenic Train: Τι λέει για το περιστατικό με την αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή στη Σίνδο

Ανακοίνωση της Hellenic Train για το χθεσινό περιστατικό που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591, Θεσσαλονίκη–Λάρισα

Hellenic Train
06 Νοέ. 2025 20:22
Pelop News

Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το χθεσινό περιστατικό στην αμαξοστοιχία 2591, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα και εισήλθε σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι ο μηχανοδηγός και το προσωπικό κίνησης ακολούθησαν πιστά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, σύμφωνα με τις εντολές του σταθμάρχη και τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Κατά την είσοδο στον σταθμό, ο μηχανοδηγός εντόπισε έγκαιρα την λανθασμένη χάραξη της γραμμής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον σταθμάρχη. Ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τις αρχές. Ο σταθμάρχης απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνική βλάβη στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και έδωσε εντολή συνέχισης στην ίδια τροχιά, με σκοπό την οπισθοπορεία και την επανείσοδο στον σταθμό για αποβίβαση επιβατών.

Οι ενέργειες εκτελέστηκαν με απόλυτη ασφάλεια, ενώ ο μηχανοδηγός πραγματοποίησε όλες τις απαιτούμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης, όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Οι επιβάτες ενημερώθηκαν για την αποβίβαση, αν και η οδηγία για οπισθοπορεία δόθηκε με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη. Το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε άμεσα στην ενημέρωση του κοινού.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι αρμόδιος για τη ρύθμιση κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας. Η Hellenic Train επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ασφαλή και αξιόπιστα δρομολόγια, με προτεραιότητα την προστασία επιβατών και προσωπικού.
