HELLENiQ ENERGY: 15 κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις για τον «Ετήσιο Απολογισμό 2021»

Σημαντικές διακρίσεις για την HELLENiQ ENERGY η οποία κατέκτησε 10 βραβεία στην κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός» (6 για την έντυπη έκδοση και 4 για την ψηφιακή), καθώς και 5 τιμητικές διακρίσεις, με τη συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνισμούς που διεξήχθησαν από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο 2022.

Ο «Ετήσιος Απολογισμός 2021 – VISION 2025», βασίστηκε στο ολοκληρωμένο όραμα τού Ομίλου να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση, με πολύ σημαντικές τομές που επανακαθόρισαν τη στρατηγική του και επιτάχυναν τον μετασχηματισμό του σε έναν διαφοροποιημένο ενεργειακό όμιλο, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τόσο ο έντυπος όσο και ο ψηφιακός Ετήσιος Απολογισμός 2021, απέσπασαν τα εξής βραβεία (10) και διακρίσεις (5):

– ARC AWARDS INTERNATIONAL

Εδώ και 33 χρόνια, τα ARC (Annual Report Competition) Awards International με έδρα στη Νέα Υόρκη, είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός αμιγώς για Ετήσιους Απολογισμούς με τα υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο. Στα ARC 2022 συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από 33 χώρες, με περισσότερες από 1.650 συμμετοχές.

Η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία κλασσικός ετήσιος απολογισμός στον κλάδο της ενέργειας και το τρίτο στην κατηγορία ψηφιακός ετήσιος απολογισμός στον ίδιο κλάδο:

• “Gold Award – Traditional Annual Report: Energy”

• “Bronze Award – Interactive Annual Report: Energy”

– STEVIE® International Business Awards® (IBA)

Τα STEVIE®International Business Awards (IBA), με έδρα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, θεωρούνται από τις κορυφαίες διοργανώσεις επιχειρηματικών βραβείων παγκοσμίως. Στα IBA, για το 2022, συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από 67 έθνη, με περισσότερες από 3.700 υποψηφιότητες σχεδόν από κάθε κλάδο, σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών.

Η HELLENiQ ENERGY, τιμήθηκε με το “Bronze Award” στην κατηγορία Best Annual Report – Publicly-Held Corporations.

– IADA “The International Annual Report Design Awards”

Τα International Annual Report Design Awards (IADA), με έδρα στο Λονδίνο, είναι ένας διεθνής διαγωνισμός για Ετήσιους Απολογισμούς με στόχο τη βράβευση των καλύτερων συμμετοχών παγκοσμίως. Στα IADA 2022 συμμετείχαν περισσότερες από 300 εταιρείες και οργανισμοί από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, καθώς και από την Αμερική.

Η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με το “Gold Award” στην κατηγορία Printed version – Traditional format, Energy & Resources, Integrated Presentation και με το “Gold Award” στην κατηγορία Online version, Energy & Resources, Overall.

– LACP – 2021 Vision Awards, Annual Report Competition

Το 2022, ο διαγωνισμός 2021 Vision Awards Annual Report Competition του οργανισμού “The League of American Communications Professionals (LACP)”, συμπλήρωσε 20 χρόνια και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών από την έναρξη διεξαγωγής του, πάνω από 1.000 συμμετοχές από 21 χώρες και 4 ηπείρους, οι οποίες εκπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και οργανισμών από διάφορους κλάδους και μεγέθη.

Η HELLENiQ ENERGY συμμετείχε και διακρίθηκε με τα εξής βραβεία:

• “Platinum Award – Annual Report Competition: Energy – Oil, Gas & Consumable Fuels”

• “Platinum Award – Online / Digital Report Competition: Energy – Oil, Gas & Consumable Fuels”

• Ranking at #1 among all reports reviewed at Top 80 Regional Ranking (EMEA) for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

• Worldwide Top Ranking: 108, for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

• Technical Achievement Award – for overall excellence in the art and method of annual report communications, for both Annual Report Competition and Online / Digital Report Competition

– GALAXY AWARDS

Εδώ και 33 χρόνια, τα GALAXY AWARDS – The International Competition for Product & Service, με έδρα στη Νέα Υόρκη, είναι ένας διεθνής ανεξάρτητος Οργανισμός βραβείων αφιερωμένος στον καθορισμό των προτύπων αριστείας στους τομείς της επικοινωνίας. Στα Galaxy Awards 2022 συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από 17 χώρες, με περισσότερες από 400 συμμετοχές.

Η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με το bronze βραβείο στην κατηγορία κλασσικός ετήσιος απολογισμός στον κλάδο της ενέργειας, ενώ απέσπασε τιμητική διάκριση στην κατηγορία ψηφιακός ετήσιος απολογισμός στον ίδιο κλάδο:

• “Bronze Award – Traditional Annual Report: Energy”

• “Honors – Interactive Annual Report: Energy”

