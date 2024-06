Helmos Mountain Festival: Έλα να πάμε στο βουνό…

Δράσεις για το περιβάλλον, το πλήρες μουσικό line – up και αμέτρητες δραστηριότητες που θα κάνουν την φετινή εμπειρία μοναδική!

Η προπώληση συνεχίζεται!

Το δεύτερο Helmos Mountain Festival είναι μόνο 1 μήνα μακριά! Το φεστιβάλ που άλλαξε τον τρόπο διακοπών μας και αποτέλεσε από την πρώτη χρονιά τόπο συνάντησης κορυφαίων καλλιτεχνών και πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, προσφέρει και φέτος πολλούς λόγους που θα μας κάνουν να πάρουμε τα βουνά στην καρδιά του καλοκαιριού!

Για 4 ημέρες, με κορύφωση την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, από τις 21 έως και τις 24 Ιουνίου μοναδικός προορισμός μας είναι τα Καλάβρυτα για το 2ο Helmos Mountain Festival!

Αθλούμαστε, ψυχαγωγούμαστε και τραγουδάμε παρέα, στην πιο μαγική τοποθεσία, στις πλαγιές του μυθικού Χελμού! Μέρες και νύχτες σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, σ’ έναν τόπο σπάνιας ομορφιάς που ανήκει στο Εθνικό Πάρκο και παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Χελμού – Βουραϊκού.

Ο στόχος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων να καταστεί ο Χελμός ένα βουνό για όλους, έγινε πέρυσι πραγματικότητα και απέδειξε πως φύση, αθλητισμός, δραστηριότητες αναψυχής, εκπαίδευση και μουσική αποτελούν την απόλυτη συνταγή …ευτυχίας.

Κι όπως είχε ήδη ανακοινωθεί εξαρχής, φέτος η εμπειρία μας θα είναι συνολικά αναβαθμισμένη καθώς η ομάδα διοργάνωσης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων μαζί με τη Novel Vox, σχεδίασαν κάθε μέρα με ξεχωριστές δραστηριότητες και εκδηλώσεις ώστε να αποκομίσουμε την μέγιστη δυνατή απόλαυση και, παράλληλα, να έχουμε την απόλυτη δυνατή συνείδηση του αποτυπώματος που αφήνει η παρουσία μας στο φυσικό περιβάλλον.

Η διοργάνωση έχει ως απώτερο σκοπό την διαφύλαξη του φυσικού τοπίου του Εθνικού πάρκου και Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού – Βουραϊκού, όπου πραγματοποιείται το Helmos Mountain Festival vol.2, και θέτει ως ύψιστης σημασίας στόχο την γνωριμία των επισκεπτών με την μοναδικότητα που κρύβει ένα τόσο σπάνιας ομορφιάς φυσικό τοπίο. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, οι οποίες κινούνται πάνω στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Campsite zone / Διαμονή, Χώρος Κατασκήνωσης

Φέτος κατασκηνώνουμε με απόλυτη ευθύνη και μένουμε εντός των οριοθετημένων περιοχών nomad camp site & alpine camp site . Μένουμε εκτός της δασικής περιοχής και εντός των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων. Δεν θα επιτραπεί σε κατασκηνωτές που δεν ακολουθούν τις οδηγίες του φεστιβάλ να παραμείνουν σε αυτό, εφόσον φυσικά δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των διοργανωτών. Ο αριθμός εισιτηρίων και των κατασκηνωτών είναι συγκεκριμένος, ενώ πλέον γίνεται υποχρεωτική η κράτηση σκηνής μέσω της πλατφόρμας πώλησης εισιτηρίων και δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση σκηνής χωρίς πρότερη κράτηση αυτής. Στήνουμε λοιπόν τις σκηνές μας σε οριοθετημένα σημεία, κατόπιν σχετικής υπόδειξης, ενώ κάθε σκηνή θα φέρει χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο που θα δοθεί από τη διοργάνωση, με την επίδειξη της κράτησης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Καθαριότητα / Ανακύκλωση

Όπως και κατά την διάρκεια της προηγούμενης διοργάνωσης, ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχόλησε είχε να κάνει με την καθαριότητα του χώρου, την ανακύκλωση αλλά και συνολικό το αποτύπωμα που όλοι εμείς αφήνουμε στο βουνό. Βασική μας αρχή αποτελεί η πρόβλεψη και η κατάλληλη προετοιμασία για τη συστηματοποίηση της καθαριότητας σε όλο τον χώρο του φεστιβάλ. Καλούμε λοιπόν όλους τους επισκέπτες να πάρουν μέρος σε αυτήν την διαδικασία μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τους οργανισμούς «We4all» και «Κάθε κουτί μετράει». Προτρέπουμε τον κόσμο να περιορίσει τα μίας χρήσης υλικά του και επειδή αυτό δεν είναι απολύτως εφικτό, να συμμετέχει στις δράσεις σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Ειδικότερα του πλαστικού και του αλουμινίου που είναι και ο μεγαλύτερος όγκος που βαραίνει τέτοια φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του HMF2 αλλά και ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση της κάθε βραδιάς όλοι μπορούμε να πάρουμε μέρος στις δράσεις διαλογής πλαστικού / αλουμινίου, και με την καθοδήγηση εθελοντών να τα συλλέγουμε σε σακούλες. Με κάθε γεμάτη σακούλα που θα παραδίδουμε, θα παίρνουμε ένα δώρο που προέρχεται από upcycled υλικά, κάτι που θα κάνει ακόμα πιο «χειροπιαστή» την έννοια του συνεχιζόμενου κύκλου ζωής. Οι ώρες των δράσεων θα ανακοινώνονται μέσω social media. Περισσότερα για τις δράσεις κάθε οργανισμού θα βρείτε στο επίσημο site της διοργάνωσης .

Xωροταξικό

Φέτος έχουν γίνει ειδικές ρυθμίσεις για τον χώρο στάθμευσης, την διέλευση και ροή των οχημάτων αλλά και τις μετακινήσεις πριν και κατά την διάρκεια των συναυλιών. Όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αναλυτικά μέσα στον Ιούνιο ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση μέσα από το επίσημο site της διοργάνωσης και τα social media. Καθώς οι χώροι στάθμευσης είναι συγκεκριμένοι, παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα λεωφορεία που η παραγωγή έχει μισθώσει, τα οποία και θα κινούνται καθημερινά από τις 10:00 έως και τις 03:00 το βράδυ από τα Καλάβρυτα προς το χιονοδρομικό κέντρο και το αντίθετο. Η χρήση των λεωφορείων θα είναι δωρεάν και η χρήση αυτών συστήνεται με στόχο την διευκόλυνση όλων μας.

Εστίαση

Κι ενώ όλες οι παραπάνω ενέργειες στοχεύουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας μας και την προστασία του περιβάλλοντος, με το ίδιο σκεπτικό οι διοργανωτές έχουν φροντίσει και την καθημερινή διατροφή μας. Φέτος, οι επιλογές εστίασης είναι σαφώς πιο ανεπτυγμένες. Βασικός στόχος είναι η παροχή ικανοποιητικού εύρους φαγητών, περισσότερα σημεία για καφέ και διευρυμένο ωράριο για τις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου να μπορούν οι επισκέπτες να εξυπηρετούνται ποιοτικά και να περιορίσουν τις μετακινήσεις εκτός Χελμού, αποτρέποντας την αύξηση της κίνησης και της πιθανής ταλαιπωρίας. Έτσι, φέτος όλοι οι χώροι εστίασης του Χιονοδρομικού (Chalet, Cantina1860, Cantina1700) θα είναι ανοιχτοί από τις 07:00 έως τις 03:00 το βράδυ. Θα υπάρχουν 5 διαφορετικά σημεία πώλησης café και ροφημάτων, 3 bars εντός του συναυλιακού χώρου και 1 bar με cocktail και ψημένη ρακή εντός του food plaza. Οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν το φαγητό από τις καντίνες και να το απολαύσουν είτε στο οργανωμένο food plaza είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του βουνού επιθυμούν.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και 3 πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις όσον αφορά την γαστρονομία:

Πρώτη από αυτές είναι το κυνήγι άγριας τρούφας πέριξ των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και η ύπαρξη περιπτέρου το οποίο θα σερβίρει κριθαρότο μανιταριών με γραβιέρα Καλαβρύτων και φρέσκια τρούφα. Σε συνέχεια, θα υπάρχει περίπτερο του συνεταιρισμού Καλαβρύτων με δειγματισμό τοπικών προϊόντων παραγωγής και πώληση χειροποίητων sandwiches με βάση τα τοπικά τυριά παραγωγής.

Τέλος, στον χώρο θα βρίσκεται και ένα περίπτερο του δικτύου ποιότητας Οινοξένεια το οποίο και θα κάνει γευσιγνωσία τοπικών κρασιών με δυνατότητα αγοράς αυτών για όσους το επιθυμούν. Σε λίγους τυχερούς, θα προσφερθεί ξενάγηση σε τοπικό επισκέψιμο οινοποιείο της περιοχής (μέσα από σχετικό διαγωνισμό που θα ανακοινωθεί) με χρήση λεωφορείων της παραγωγής, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή.

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Go Play Outside

Πολλές είναι και φέτος οι επιλογές για όσους και όσες θέλουν να αθληθούν. Από τους αγώνες ορεινού τρεξίματος στην κορυφή της Στύγας, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να παρακολουθήσουμε όλοι, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών αλλά και να εμπνευστούμε από αυτή, μέχρι τις Πεζοπορίες, το Ποδήλατο Βουνού, το Flying Fox, το Bungee trampoline, την Τοξοβολία, τα Fun games, τα E-bike guided tours, τα Κανό & SUP στη λίμνη Τσιβλού, τα μαθήματα Yoga, τα Guided tours στα ύδατα της Στυγός και άλλα πολλά. Αρκεί πάντα να έχουμε προβλέψει να κλείσουμε έγκαιρα τις δραστηριότητες που μας ενδιαφέρουν, καθώς λόγου όγκου επισκεπτών είναι απολύτως απαραίτητες οι προκρατήσεις με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Το Helmos Mountain Festival vol. 2 δεν είναι μόνο συναυλίες, δεν είναι μόνο δραστηριότητες στη φύση, δεν είναι μόνο ευκαιρία για άθληση και απόδραση από τις πόλεις και την καθημερινότητα. Είναι μια συνολική εμπειρία, μια ευκαιρία να ζήσουμε ενεργά και με χαρά κάθε στιγμή αυτού του 4ήμερου φεστιβάλ, να αλλάξουμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να γίνουμε πιο ενεργοί και ευσυνείδητοι. Το Helmos Mountain Festival μπορεί να γίνει αφορμή και αρχή για μια ζωή πιο κοντά στη φύση και με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Είναι το δικό μας φεστιβάλ, είναι ο απόλυτος προορισμός και τον φετινό Ιούνιο, είναι ο λόγος που μετράμε ήδη αντίστροφα μέχρι τις 21 Ιουνίου!

