Hollywood: Η φωτιά πλησιάζει μέχρι και την εμβληματική πινακίδα – Διακινούνται ψεύτικες φωτογραφίες

Καθώς οι φονικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε την κομητεία του Λος Άντζελες, το ξέσπασμα μιας νέας φωτιάς στους λόφους του Χόλιγουντ το απόγευμα της Τετάρτης οδήγησε στη διάδοση ψεύτικων φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι η εμβληματική πινακίδα φλέγεται.

Αυτές οι φωτογραφίες είναι fake και, προς το παρόν, το θρυλικό ορόσημο είναι ασφαλές από τις φλόγες, καθώς η φωτιά θα πρέπει να περάσει έναν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να φτάσει στην πινακίδα. Η πυρκαγιά έχει ωστόσο επηρεάσει τα φώτα που τη φωτίζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι το ίδιο ορατή με πριν.

🚨🇺🇸 Holy Shit – the Legendary Hollywood Sign is surrounded by fire ‼️

Talk about iconic – Hollywood is done. pic.twitter.com/gaJoimKHpb

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2025