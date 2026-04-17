Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 1,50% και επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες

Η αγορά έκλεισε με ισχυρά κέρδη, υψηλό τζίρο και διάσπαση των 2.300 μονάδων, με τις τράπεζες να δίνουν τον τόνο στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Χρηματιστήριο
17 Απρ. 2026 18:47
Pelop News

Με άνοδο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.300 μονάδων και να καταγράφει ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.309,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,50%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε κέρδη 3,75%. Από τις αρχές Απριλίου ενισχύεται κατά 11,82%, ενώ από την αρχή του 2026 σημειώνει άνοδο 8,88%.

Το θετικό κλίμα στην αγορά συνδέθηκε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την είδηση ότι το Ιράν θα διατηρήσει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο, εξέλιξη που λειτούργησε υποστηρικτικά για τις αγορές.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 365,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.813.498 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,69% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 1,07%.

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Πρωταγωνιστές οι τράπεζες

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Alpha Bank με +5,56%, η Optima Bank με +4,90%, η ElvalHalcor με +4,74%, η Eurobank με +4,40%, η Viohalco με +3,79%, η Πειραιώς με +3,48% και η Aegean με +3,09%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil με -3,39%, η ΔΕΗ με -2,19%, η Σαράντης με -1,67% και ο ΟΤΕ με -1,54%.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, με 12.838.440 και 12.763.174 μετοχές αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 51,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 50,95 εκατ. ευρώ.

Πετρέλαιο: Υποχώρηση κάτω από τα 100 δολάρια

Η εικόνα της αγοράς

Συνολικά, 81 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 24 υποχώρησαν και 16 παρέμειναν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ιντερτέκ με +5,88% και της Alpha Bank με +5,56%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Ξυλεμπορία (π) με -10,40% και η Mermeren με -4,71%.

Η εικόνα της υψηλής κεφαλαιοποίησης επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα της συνεδρίασης, με τον τραπεζικό κλάδο να δίνει την κύρια ώθηση και την αγορά να κλείνει την εβδομάδα με σαφές ανοδικό αποτύπωμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:54 Αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης
21:45 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 22 εκατ. ευρώ
21:33 Αυτοί είναι οι νέοι τρόποι ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ, σιγά-σιγά ξεχάστε τις κάρτες
21:24 Αποκάλυψη Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία ανανεώνουν για άλλα πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία
21:13 Αγρίνιο: Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τι αναφέρει η Αστυνομία
21:00 «Η παχυσαρκία είναι νόσος, όχι επιλογή» – Τι λέει στην «Π» ο ενδοκρινολόγος Διονύση Χαρτουμπέκη
20:55 Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων, κλήθηκε η Αστυνομία αλλά είχαν εξαφανιστεί! ΦΩΤΟ
20:39 Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
20:30 Τέμπη: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ελεγκτής που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος
20:21 Ντόναλντ Τραμπ: Αναμένω συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες
20:11 Ερωτηματικά και θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο
20:00 Πάτρα: Αύξηση 20% στα ενοίκια την τελευταία τριετία – Τι λένε παράγοντες της αγοράς
19:51 Καιρός: Αλλάζει, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Ισόβια τέσσερις φορές και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του
19:30 Το κάλεσμα του πρόεδρου του ΝΟΠ για τις δυο κρίσιμες μάχες
19:20 Οι 8 καλύτερες παραλίες της Λέσβου: Από την Πέτρα στον Μόλυβο και τον Άγιο Ερμογένη
19:11 Πετρέλαιο: Σε ελεύθερη πτώση μετά την είδηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ
19:00 Πικρές αλήθειες από τον Νίκο Καρανίκα
18:51 Αγγελόπουλος στον peloponisos FM: «Σημαντική η έδρα, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»
18:47 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 1,50% και επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
