Με άνοδο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.300 μονάδων και να καταγράφει ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.309,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,50%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε κέρδη 3,75%. Από τις αρχές Απριλίου ενισχύεται κατά 11,82%, ενώ από την αρχή του 2026 σημειώνει άνοδο 8,88%.

Το θετικό κλίμα στην αγορά συνδέθηκε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την είδηση ότι το Ιράν θα διατηρήσει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο, εξέλιξη που λειτούργησε υποστηρικτικά για τις αγορές.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 365,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.813.498 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,69% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 1,07%.

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Πρωταγωνιστές οι τράπεζες

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Alpha Bank με +5,56%, η Optima Bank με +4,90%, η ElvalHalcor με +4,74%, η Eurobank με +4,40%, η Viohalco με +3,79%, η Πειραιώς με +3,48% και η Aegean με +3,09%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil με -3,39%, η ΔΕΗ με -2,19%, η Σαράντης με -1,67% και ο ΟΤΕ με -1,54%.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, με 12.838.440 και 12.763.174 μετοχές αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 51,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 50,95 εκατ. ευρώ.

Πετρέλαιο: Υποχώρηση κάτω από τα 100 δολάρια

Η εικόνα της αγοράς

Συνολικά, 81 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 24 υποχώρησαν και 16 παρέμειναν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ιντερτέκ με +5,88% και της Alpha Bank με +5,56%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Ξυλεμπορία (π) με -10,40% και η Mermeren με -4,71%.

Η εικόνα της υψηλής κεφαλαιοποίησης επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα της συνεδρίασης, με τον τραπεζικό κλάδο να δίνει την κύρια ώθηση και την αγορά να κλείνει την εβδομάδα με σαφές ανοδικό αποτύπωμα.

