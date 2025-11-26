Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»

Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ

Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»
26 Νοέ. 2025 20:31
Pelop News

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία αύριο (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Αλεξάνδρειο» για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Μάλιστα μία μέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, έγινε γνωστή η δωδεκάδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ντεμπούτο με το εθνόσημο θα κάνει ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο αδερφός του, Ναζ, έμεινε εκτός, καθώς μία είναι η διαθέσιμη θέση για νατουραλιζέ.

Στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Σημειώνεται πως δεν έχουν ενσωματωθεί και δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, λόγω υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό, αλλά υπολογίζονται για το ματς της Κυριακής με την Πορτογαλία στο Οπόρτο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:13 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:02 ΗΠΑ: Πυροβόλησαν άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο, ΒΙΝΤΕΟ
21:54 Κέρκυρα: Η Adel στη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 «Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη
21:33 Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης
21:22 Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
21:12 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης
21:03 Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών
20:52 Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα
20:42 Ένοπλες Δυνάμεις: Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο
20:31 Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»
20:21 Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την ανέγερση μονάδας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα
20:08 Λειψυδρία: Κόκκινος συναγερμός για την Αθήνα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα για Πάτμο και Λέρο!
19:59 «Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
19:50 Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
19:47 Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
19:36 «Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
19:25 Βία και απειλές στον Βόλο, «ζωντάνεψε» πάλι το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της
19:24 Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη
19:13 «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ