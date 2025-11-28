Η 14χρονη πατρινή αθλήτρια που κλήθηκε στην Εθνική γυναικών!

Το 2022 είχε προηγηθεί ένα άλλο ρεκόρ όταν σε ηλικία 11 ετών έγινε η μικρότερη αθλήτρια που σκόραρε στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής πόλο με τον Αλιμο

28 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Γράφει ιστορία σε διεθνές επίπεδο η Αφροδίτη Μπιτσάκου. Η πατρινή πολίστρια κλήθηκε στην Εθνική γυναικών πόλο σε ηλικία 14 ετών, αποτελώντας ένα σπάνιο και μοναδικό φαινόμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό!
Με βάση την ιστορική καταγραφή όλων των ελληνικών ομοσπονδιών και των αρχείων των πρώτων εθνικών ομάδων, η ηλικία των 14 ετών δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά ως ηλικία κλήσης σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Ακόμη και οι πιο πρόωρες εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων του ελληνικού αθλητισμού έγιναν στα 15–17, ποτέ όμως στα 14!
Η κλήση της δεν είναι τυχαία. Η πολίστρια του Αλίμου και κόρη του παλιού θρύλου του αθλήματος, Δημήτρη Μπιτσάκου, έχει κατακτήσει ήδη δύο αργυρά με την εθνική Κορασίδων και ένα με τη Νεανίδων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παίζοντας πάντα ως μικρότερη σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες.

Η Αφροδίτη είναι μαθήτρια της γ’ γυμνασίου και μάλιστα αριστούχα. Ξεκίνησε το πόλο στη ΝΕΠ και από τα 11 της αγωνίζεται στον Αλιμο. Μάλιστα, στο προχθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΝΟΠ σημείωσε τρία γκολ και ήταν από τις καλύτερες, όταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας της, Μαρία Πάτρα πέτυχε πέντε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς δεν είχε προετοιμάσει την Μπιτσάκου για την κλήση της στην Εθνική και απλώς ενημερώθηκε όταν ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΟΕ.
Ανάμεσα στις αθλήτριες που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης για προετοιμασία ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία (26/1-5/2) είναι και πατρινή αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ντένια Κουρέτα.

 

