Η 14η Εαρινή Παμπατραϊκή Έκθεση Τέχνης στην Αγορά Αργύρη

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας συνεχίζει έναν καθιερωμένο πολιτιστικό θεσμό για την πόλη

11 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας διοργανώνει την Εαρινή Παμπατραϊκή Έκθεση Τέχνης, έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα της Πάτρα.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες της Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12) από τις 27 Μαρτίου έως και τις 6 Απριλίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει και να απολαύσει έργα δημιουργών της περιοχής.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 19:00, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δεκαήμερης πολιτιστικής δράσης που στόχο έχει την προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ενίσχυση της επαφής του κοινού με τις εικαστικές τέχνες.

Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 09:00 – 13:00 και 17:30 – 20:30, επιτρέποντας στους επισκέπτες να περιηγηθούν στον χώρο και να γνωρίσουν από κοντά τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

Η Εαρινή Παμπατραϊκή Έκθεση Τέχνης αποτελεί μια πρωτοβουλία που στηρίζει σταθερά την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης και συμβάλλει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας των τοπικών καλλιτεχνών, διατηρώντας ζωντανή την καλλιτεχνική έκφραση στην τοπική κοινωνία.

