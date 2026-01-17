Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έκανε τη δουλειά με τον Έσπερο Καλλιθέας και ανεβαίνει

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου νίκησε 70-64 τον Έσπερο Καλλιθέας σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της National League 1 και συνεχώς ανεβαίνει .

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Λιαρομμάτης-Σαμαράς

Τα 10λεπτα: 18-15, 32-28, 54-46, 70-64

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου (Κ. Ρουμελιώτης): Γκάτζο 8 (2), Μπαζίνας 15 (1), Καφέζας 9 (2), Δ. Ρουμελιώτης , Γκαβασιάδης 6, Φραντζής 14 (4), Άλεν 5 (1), Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιωνής 7, Αδαμόπουλος 6, Γκάτζιος

Έσπερος Καλλιθέας (Κατωμέρης): Ντάμιαν Γκεστ 23 (1), Κόψιας 14 (2), Γκιουλέας 4, Βεργίνης 13 (2), Τζουγκαράκης 10, Βασιλάκος, Κολοβός, Κουτσούμπας, Αδαμόπουλος, Φύτρος, Κουρτάλης

