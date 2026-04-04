Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου παίζει ντέρμπι με τον Πανελευσινιακό και θέλει τον κόσμο στο πλευρό της

Κώστας Ρουμελιώτης: «Να μην λείψει κανείς»!

04 Απρ. 2026 16:12
Pelop News

Φινάλε της κανονικής περιόδου σήμερα στο πρωτάθλημα της National League 1 και η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου θα παίξει στις 17.00 ντέρμπι στις εγκαταστάσεις της στα Κρύα Ιτεών με τον ισχυρό Πανελευσινιακό.

Παιχνίδι που θα

κρίνει τη θέση της στην τελική κατάταξη και με νίκη η Ενωση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να κυνηγήσει στα play-offs το όνειρο της ανόδου! Και σε αυτήν της την προσπάθεια θέλει σήμερα γεμάτο το γήπεδο με τον προπονητή της ομάδας, Κώστα Ρουμελιώτη, να τονίζει:

«Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Τα παιδιά με συνεχόμενες υπερβάσεις και με καταπληκτικό δεύτερο γύρο έχοντας ρεκόρ 10 νίκες και μία ήττα είναι ήδη στα play offs ανόδου! Ομως το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό που θα παίξουμε στην έδρα μας με τον Πανελευσινιακό. Μία πολύ καλή ομάδα που διεκδικεί όπως εμείς την πολύ σημαντική 2η ή 3η θέση στην τελική κατάταξη.

Τελικός λοιπόν και είναι η ώρα του κόσμου της Ενωσης να γεμίσει το γήπεδο από νωρίς. Τα παιδιά το αξίζουν, η προσπάθεια όλων διοίκησης και συνολικά του Οργανισμού μας το δικαιούται. Να μην λείψει κανείς»!

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Με ανακοίνωσή της η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου γνωστοποίησε ότι στο σημερινό παιχνίδι θα είναι ελεύθερη η είσοδος, με την επίδειξη σχετικής πρόσκλησης, για τους γονείς των αθλητών και των αθλητριών της Ακαδημίας του Συλλόγου,

