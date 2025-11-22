Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πάλεψε για το μεγάλο κόλπο κόντρα στον πρωτοπόρο Κρόνο

Πολύ καλό πρόσωπο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού με τον πρωτοπόρο Κρόνο έδειξε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, αλλά τελικά δεν άντεξε και ηττήθηκε 75-64 για την 8η αγωνιστική της National league 1.

Όμως ειδικά στην επανάληψη έχει αρκετά παράπονα από τον τρόπο που την αντιμετώπισαν οι διαιτητές.

Μάλιστα για ένα ακόμη παιχνίδι αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Ντόκιτς, Μπαζίνας, Νεόφυτος.

Περισσότερα σε λίγο…

