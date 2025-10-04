Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση

Απέναντι στον Ηλυσιακό το θρυλικού Αντώνη Φώτση, που συνεχίζει απτόητος στα 47 του χρόνια, μπαίνει σήμερα (4/10/2025) στο πρωτάθλημα η νεοφώτιστη στη National League 1 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον τεχνικό της Κώστα Ρουμελιώτη να τονίζει:

«Με όπλο την άμυνα και τον ενθουσιασμό που έχουμε σαν ομάδα πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις.

Είναι τιμή που θα βρεθούμε στο ίδιο παρκέ με τον Αντώνη Φώτση, ένα εξαιρετικό παιδί με τεράστια διαδρομή και προσφορά στον χώρο. Ο Ηλυσιακός έχει κάνει ανανέωση και έχει μεγάλη ιστορία. Για εμάς είναι ένα παιχνίδι must win».

Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα αρχίσει στις 17.00 και θα γίνει στις ανακατασκευασμένες εγκαταστάσεις της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην Πάτρα στα Κρύα Ιτεών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



