Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο ημίχρονο του Εθνικού Λιβαδειάς
Είναι μπροστά με 49-44
Με 49-44 προηγείται η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου του Εθνικού Λιβαδειάς στο ημίχρονο στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.
Πρώτος σκόρερ της Ένωσης είναι ο Χρήστος Καφέζας με 11 πόντους, ενώ 8 έχει ο Αντώνης Γκάτζο.
Κορυφαίος σκόρερ του Εθνικού Λιβαδειάς ήταν ο Αλέξης Κυρίτσης με 19 πόντους με 7/8 βολές όταν συνολικά η Ένωση στο α’ μέρος είχε 7/9.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News