Η ΑΕΚ το έκανε ξανά! – Πρόκριση στο Final 4 του BCL, 72-67 την Μπανταλόνα

Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση, μετατρέποντας σε ηφαίστειο το γήπεδο. Στο ματς βρέθηκαν οι Γκραντ-Χουάντσο, ο Γουόρντ, αλλά και ο Ριμπάλτα.

Η ΑΕΚ το έκανε ξανά! - Πρόκριση στο Final 4 του BCL, 72-67 την Μπανταλόνα
15 Απρ. 2026 21:46
Pelop News

Θρίαμβος για την ΑΕΚ, 72-67 επικράτησε της Μπανταλόνα στο τρίτο ματς της σειράς και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final 4 του Basketball Champions League.

Στην κατάμεστη «Sunel Arena» η Ένωση έκαμψε την αντίσταση της ομάδας από την Καταλονία και προκρίθηκε στο Final 4 που θα γίνει στο γήπεδο της Μπανταλόνα.

Στον ημιτελικό θα παίξει με τη Μάλαγα, την οποία αντιμετώπισε και πέρσι και ηττήθηκε.

Ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ, ενω 11 μέτρησε ο Μπράουν.. Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ.

Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση, μετατρέποντας σε ηφαίστειο το γήπεδο. Στο ματς βρέθηκαν οι Γκραντ-Χουάντσο, ο Γουόρντ, αλλά και ο Ριμπάλτα.

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με φτερά στα πόδια λόγω της εντυπωσιακής ατμόσφαιρας και ο Γκρέι με τον Μπάρτλεϊ έγραψαν το 6-2 στα πρώτα λεπτά.

Η Μπανταλόνα έπαιζε πολύ physical όπως στο Game 2. To τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έκανε το 15-6 και ανάγκασε την Μπανταλόνα να καλέσει timeout.

Πάρκερ και Ρούμπιο πήραν πάνω τους προσπάθειες και η Μπανταλόνα μείωσε σε 20-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Το γκολ φάουλ του Νάναλι έδωσε αέρα 7 πόντων στην Βασίλισσα για το 28-21 στο 12′. Ο Πάρκερ μείωσε σε 28-27 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ο Νάναλι απάντησε άμεσα.

Ο Πάρκερ έκανε το 32-34 φτάνοντας στους 13 πόντους. Ρούμπιο και Πάρκερ είχαν τους 25 από τους 40 των Ισπανών μέχρι το 18′, δημιουργώντας θέματα στην Ένωση.

Ο Ρούμπιο σκόραρε για το 39-46 και έφτασε τους 15 πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 47-53, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου με το πρώτο τρίποντο του στο ματς.

Ο Μπράουν με φοβερό κάρφωμα έγραψε το 50-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μπράουν ανέβασε την απόδοση του στο δευτερο ημίχρονο και μειωσε σε 54-57 φτάνοντας τους 9 πόντους, 8 λεπτά πριν το τέλος του ματς.

Ο Πάρκερ έγραψε το 57-63, πηγαίνοντας στους 20 πόντους. Ο Μπράουν σκόραρε για το 61-65 στο 37′. Ο Κατσίβελης ισοφάρισε σε 65-65 στο 38′.

Ο Μπάρτλεϊ με τριποντάρα έκανε το 68-67. Το μεγάλο καλάθι του Κατσίβελη και οι βολές του Νάναλι χάρισα στην ΑΕΚ μια σπουδαία πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67

