Η αφιέρωση του Τζαμάκου στον πρόεδρο του Απόλλωνα

Μόλις οι διαιτητές σφύριξαν τη λήξη του χθεσινού αγώνα, ο προπονητής του Απόλλωνα, Κώστας Τζαμάκος έτρεξε προς το σημείο της κερκίδας που καθόταν ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Χριστόπουλος και τον αγκάλιασε.

Λίγο πριν, όταν ο Παπαφωτίου ευστόχησε στο κρίσιμο τρίποντο, ο Κώστας Τζαμάκος φώναξε από τον πάγκο «αφιερωμένο» και κοίταξε προς το σημείο του Γιάννη Χριστόπουλου.

Ο «Γερμανός» τον αγκάλιασε και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί, ενώ στη αγκαλιά μπήκε και το εμβληματικό στέλεχος και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Φίλιππος Καμίσης, με όλους να γίνονται ένα «κουβάρι» και να πανηγυρίζουν την σπουδαία νίκη, δίνοντας συγχαρητήρια στον πατρινό τεχνικό. Αυτή η κίνηση σημαίνει πολλά πάντως και για τη σχέση των δυο ανδρών.

