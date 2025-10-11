«Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια της Μαριάννας, αδελφής της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, της 26χρονης που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2024. Ο δράστης καταδικάστηκε χθες (10 Οκτωβρίου 2025) σε ποινή φυλάκισης 18 ετών, δίνοντας ένα τέλος στη δίκη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μιλώντας στο ERTNews, η Μαριάννα μίλησε με συγκίνηση και αξιοπρέπεια για τον αγώνα της οικογένειας, μεταφέροντας το μήνυμα που άφησε πίσω της η αδελφή της: «Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη. Η κοινωνία είναι πια έτοιμη να ακούσει».

Ενοχή και καταδίκη 18 ετών στον 50χρονο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς

Η ίδια τόνισε πως σήμερα υπάρχουν φορείς και ομάδες στήριξης, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να βρει βοήθεια και ασφάλεια: «Υπάρχουν πλέον φορείς, υπάρχουν αφτιά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Η ζωή έχει αξία και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε γυναίκα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στις άδικες κατηγορίες που ακούστηκαν για τη Γαρυφαλλιά: «Ακούσαμε εχθές ότι η αδελφή μου ήταν ανήθικη… Αυτά τα λόγια πλήγωσαν βαθιά και επηρέασαν την υγεία της μητέρας μας. Η Γαρυφαλλιά ήταν ένα δοτικό και καλό παιδί. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμαυρώνει τη μνήμη της».

Η Μαριάννα μίλησε επίσης για τη στάση του δράστη, σημειώνοντας πως δεν είχε την ευθιξία να ζητήσει συγγνώμη ούτε καν να κοιτάξει την οικογένεια στα μάτια.

Παρά τον αβάσταχτο πόνο, δήλωσε ότι η οικογένεια νιώθει κάποια δικαίωση: «Η Γαρυφαλλιά δεν θα γυρίσει πίσω. Όμως άφησε πίσω της ένα μήνυμα: κάθε γυναίκα που κακοποιείται πρέπει να μιλάει. Πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει στήριξη. Όλες οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε».

Κλείνοντας, η φράση της συγκίνησε βαθιά: «Στον βωμό της αγάπης δεν δικαιολογούνται όλα. Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι – η αγάπη έχει μόνο φως».

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η δίκη ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με την υπεράσπιση να ζητά την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών — του πρότερου έντιμου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και καταδίκασε τον δράστη σε 18 χρόνια φυλάκισης, παρά την πρόταση της εισαγγελέως για 15 έτη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



