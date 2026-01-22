«Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 26 και την Τρίτη27 Ιανουαρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ. αντίστοιχα.

22 Ιαν. 2026 12:03
Pelop News

Συνεχίζει τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, αυτή τη φορά με την ταινία «Η αγάπη που απομένει» του Χλίνουρ Πάλμασον. Η ταινία θα προβληθεί στο Πάνθεον την ερχόμενη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ. αντίστοιχα.

Τι σημαίνει “σε διάσταση”; Πρόλογος ενός οριστικού τέλους; Ή μια προσωρινή παύση; Ένα ζευγάρι, ένας χωρισμός, δύο διαφορετικές οπτικές.

Ο Ισλανδός σκηνοθέτης της «Χώρας του Θεού» επιστρέφει με την πιο προσωπική ταινία του (πρωταγωνιστούν τα πραγματικά παιδιά κι ο σκύλος του) για να συνθέσει ένα τρυφερό κολάζ κλεμμένων στιγμών που ενώνουν μία οικογένεια – ακόμα κι όταν αυτή διαλύεται.

Ο τρομερός Ισλανδός δημιουργός Χλίνουρ Πάλμασον (Η Χώρα του θεού), επιστρέφει με ένα πολλά υποσχόμενο οικογενειακό δράμα. Στην ταινία, κατά τη διάρκεια ενός έτους, απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά μια οικογένεια καθώς οι δύο γονείς χωρίζουν. Μέσα από ενδόμυχες σεκάνες και παράξενα συμβάντα, ο Πάλμασον εμβαθύνει στις περιπλοκότητες των οικογενειών, της αγάπης και της πολυτιμότητας των κοινών αναμνήσεων.

Ο Χλίνουρ Πάλμασον, ένας από τους πιο ξεχωριστούς σύγχρονους σκηνοθέτες της Ισλανδίας, μετά το κορυφαίο “Godland”, στρέφει το ποιητικό του βλέμμα στους εύθραυστους οικογενειακούς δεσμούς, καταγράφοντας με τρυφερότητα ένα μεταβατικό έτος στη ζωή ενός ζευγαριού. Η Anna και ο Magnus διασχίζουν το δύσκολο μονοπάτι του χωρισμού, συνεχίζοντας παράλληλα να μεγαλώνουν τα παιδιά τους μαζί.

Μέσα από τρυφερές, καθημερινές στιγμές και απρόσμενα γεγονότα, η ταινία, εξοπλισμένη με μαύρο χιούμορ, εξερευνά την πολυπλοκότητα της οικογένειας και της αγάπης, φλερτάροντας με τη φαντασία.

