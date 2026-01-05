Η αμερικανική Αυτοκρατορία ξαναχτυπά

Η αστραπιαία αμερικανική πολεμική επιχείρηση και η χολιγουντιανού τύπου απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, σηματοδοτεί την ολική επαναφορά του δόγματος Μονρόε, του δόγματος που θέλει την Λατινική Αμερική «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, δίχως καμία επιρροή τρίτων (Ρωσία και Κίνα στην προκείμενη περίπτωση).

Στο δόγμα Μονρόε αναφέρθηκε ακριβώς ο Τραμπ στην συνέντευξή του.

Αν και η επιχείρηση έφερε στο νου την εισβολή στον Παναμά του 1989, όπου οι Αμερικανοί τότε είχαν εισβάλει για να δώσουν τέλος στο εμπόριο ναρκωτικών που επιδίδονταν ο παλιός τους σύμμαχος Μανουέλ Νοριέγκα, εντυπωσιάζει η πολύ εύκολη σύλληψη του Μαδούρο. Στον Παναμά (μία χώρα πολύ μικρότερης έκτασης και γεωπολιτικού βάρους από την Βενεζουέλα) χρειάστηκαν βδομάδες μαχών, μέχρι να συλληφθεί ο Νοριέγκα!

Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, ο Τραμπ αποφυλάκισε τον δεξιό πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Ερνάντες, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος για… εμπόριο ναρκωτικών. Το παλιό δόγμα «είναι κάθαρμα, αλλά είναι δικό μας κάθαρμα» επίσης και πάλι στο προσκήνιο!

Τα πλούσια αποθέματα της χώρας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και οι σχέσεις της με Ρωσία και Κίνα εξηγούν καλύτερα τα κίνητρα Τραμπ, όπως και οι σχέσεις Μαδούρο με Ρωσία και Κίνα. Σχέσεις που δεν απέτρεψαν τελικώς την σύλληψη του…

Έχοντας χαρακτηρίσει τα καρτέλ ναρκωτικών «τρομοκρατικές οργανώσεις», είχε από πριν εξουσιοδοτήσει τον αμερικανικό στρατό για πλήγματα στην Καραϊβική κατά πλοιαρίων φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών, πλήγματα που περιττεύει να πούμε πως παραβιάζουν κάθε αρχή δικαίου, όπως και η ίδια η πολεμική επιχείρηση του Σαββάτου.

Το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα. Αν και ο Τραμπ μίλησε για «δημοκρατική μετάβαση» στην Βενεζουέλα, εντούτοις απέρριψε την κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο, πάγια θέση της οποίας είναι η ανατροπή καθεστώτος, ακόμα και διά των όπλων!

Ο Τραμπ φάνηκε να προκρίνει μία συνεργασία με την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, η οποία έκανε δηλώσεις υπέρ του… Μαδούρο, πλαισιωμένη από τον υπουργό Αμυνας και τον υπουργό Εσωτερικών, που θεωρούνται άτομα – «κλειδιά» για την επόμενη μέρα. Ο δε στρατός μοιάζει ακόμα να ομνύει στο καθεστώς.

Το ερώτημα που μαίνεται είναι ποιος είναι ο επόμενος: ήδη στην συνέντευξη Τραμπ εκτοξεύτηκαν πυρά κατά της Κούβας και της Κολομβίας, στην δεύτερη υπάρχει αριστερή κυβέρνηση για πρώτη φορά στην ιστορία της και η δράση των καρτέλ είναι διαχρονική…

Ισως η επαναφορά του δόγματος Μονρόε αφορά και πέραν της Λατινικής Αμερικής, με το Ιράν να έχει προειδοποιηθεί από τον Τραμπ με εισβολή (!), αν κλιμακώσει την καταστολή των τελευταίων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας.

Ενα άλλο ερώτημα είναι αν προηγήθηκε και κάποια παρασκηνιακή συνεννόηση ΗΠΑ-Ρωσίας, όπως διαπίστωσαν οι Ευρωπαίοι στο Ουκρανικό. Η Ρωσία περιορίζεται σε φραστικές καταδίκες, ηπιότερες μάλιστα σε σχέση με την Κίνα.

Πάντως, εκτός του Ιράν και της Κολομβίας, έχει λόγους να ανησυχεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο οι Ρώσοι απειλούν ευθέως μετά τη φερόμενη επίθεση των Ουκρανών στην οικία Πούτιν…

