Η Άνα ντε Άρμας στην ταινία «Blonde» και... η  Μέριλιν Μονρόε 

Η ταινία «Blonde» έκανε πρεμιέρα στο Netflix και τα πρώτα σχόλια που συγκέντρωσε τόσο για τη σκηνοθεσία, όσο και για την ερμηνεία της Άνα ντε Άρμας ως Μέριλιν Μονρόε ήταν αποθεωτικά.

«Ήταν όλα τόσο αληθινά. Ήταν δύσκολο για εμένα να μη μπω στην ιστορία της Μέριλιν, οπότε με κατέκλυσε ένα φοβερό συναίσθημα», είχε δηλώσει την ημέρα της πρεμιέρας η Χολιγουντιανή ηθοποιός.

Η ίδια δήλωσε πως είχε μπει τόσο πολύ μέσα στον ρόλο της αείμνηστης σταρ, που μετά από ένα σημείο ένιωθε ότι την είχε συνεχώς κοντά της. «Τη σκεφτόμουν όλη μέρα, από τη στιγμή που θα έφτανα στο πλατό, μέχρι να πάω σπίτι. Την ονειρεύτηκα πολλές φορές, ένιωθα ότι ήταν μαζί μου», είχε αναφέρει.

Όπως είπε, δεν ήθελε να παρουσιάσει τη Μέριλιν Μονρόε ως sex symbol όπως την έχει στο μυαλό του ο κόσμος, αλλά να δείξει στο κοινό όλες της τις πλευρές. Ακόμα κι αυτές που κάποιοι δεν περίμεναν ότι θα έχει. Την ίδια άποψη είχε και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Άντριου Ντόμινικ.

«Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι μια προκλητική ταινία, όμως δεν είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ πραγματικά να μπω στις ιστορίες της ζωής του άλλου ατόμου», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Η Άνα Ντε Άρμας χρειάστηκε εννέα εβδομάδες περίπου, να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά στη Μέριλιν. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εύκολο, καθώς προσπάθησε να αποτυπώσει κάθε λεπτομέρεια της ζωής της. Ακόμα και η εμφάνισή της απαιτούσε τρεις ολόκληρες ώρες για να παραπέμπει στη σταρ.

Όπως αποκάλυψε, περνούσε καθημερινά τρεις ώρες μπροστά στον καθρέφτη για να φορέσει προσθετικά κάτω από την ξανθιά, πλατινέ περούκα της, προκειμένου να κρύψει τις ρίζες των φυσικών της μαλλιών. Στη συνέχεια, λεύκανε τα φρύδια της, φορούσε γαλάζιους φακούς επαφής και τοποθετούσε ειδικές βλεφαρίδες, για να αλλάξει το σχήμα των ματιών της, ώστε να μοιάζει με αυτό της Μονρόε.

Η παραγωγή είχε φροντίσει για την παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και για την ακριβή θέση της ελιάς, που ζωγράφιζε η Μέριλιν στο κάτω μέρος του αριστερού της μάγουλου.

Η Τίνα Ρούσλερ Κέργουιν, η επικεφαλής make up artist της ταινίας δήλωσε: «Σχεδόν κάθε μέρα, η Άνα οδηγούσε το χέρι μου για να βάλω την ελιά ακριβώς εκεί που τη σχεδίαζε η Μέριλιν. Μια φορά μόνο, η Μέριλιν τη μετακίνησε και την έβαλε κοντά στο πηγούνι της. Αυτό συμβαίνει επίσης, στην ταινία».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε, ανακάλυψαν πως το μυστικό της για τη λαμπερή της επιδερμίδα, ήταν να τοποθετεί καθημερινά βαζελίνη στο πρόσωπό της.

Always, always, always believe in yourself, because if you don't, then who will, sweetie?

«Η Μέριλιν είχε πάντα αυτή την όμορφη λάμψη στις φωτογραφίες της. Το μυστικό της ήταν ότι χρησιμοποιούσε βαζελίνη, επειδή έκανε αντανάκλαση. Όταν πίσω είχε πολύ φως, της έδινε μεγάλη λάμψη», εξηγεί.

Για τις ανάγκες της ταινίας και την ακριβή αναπαράσταση της ζωής και της καριέρας της ηθοποιού, δημιουργήθηκαν ακριβή αντίγραφα των εμβληματικών φορεμάτων της Μονρόε. Για παράδειγμα, μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται το ροζ φόρεμα με τον μεγάλο φιόγκο που φορούσε στην ταινία «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές», αλλά και το φόρεμα με τις χειροποίητες πιέτες από την περίφημη σκηνή, που το δείχνει να ανεμίζει πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα».

«Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η δημιουργία του φορέματος του Γουίλιαμ Τράβιλα. Έπρεπε να είναι ακριβές αντίγραφο της φωτογραφίας που πήραμε σαν μπούσουλα. Χρησιμοποιήσαμε παραδοσιακές τεχνικές πτύχωσης και προσθέσαμε μέτρα υφάσματος για να κάνουμε τη φούστα να μοιάζει πιο υπερβολική. Χρειάστηκαν σχεδόν 50 μέτρα ύφασμα μόνο για τη φούστα. Ωστόσο, έγινε τέλειο, η Άνα ήταν σαν να πετούσε με αυτό το φόρεμα», αναφέρει η σχεδιάστρια κοστουμιών, Τζένιφερ Τζόνσον.

Το μόνο πράγμα που δεν μιμήθηκε η Άνα ντε Άρμας ήταν ο τρόπος που χρησιμοποιούσε η Μέριλιν για να αναδείξει τις θηλές της, πράγμα που δεν ήθελε η σχεδιάστρια κοστουμιών.

«Η Μέριλιν τοποθετούσε μπίλιες μέσα στο σουτιέν της για να αναδείξει τις θηλές της. Αποφασίσαμε να μη γίνει όμως, γιατί μου φαινόταν ανόητο. Όμως, η Μέριλιν ήταν πολύ έξυπνη κι έβρισκε πολύ δημιουργικούς τρόπους για να βγάλει το καλύτερο από τον εαυτό της», ανέφερε.

