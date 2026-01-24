Η αναδάσωση έφερε γούρι στη ΝΕΠ, διπλό στον Βόλο

Το πρωί αναδάσωση στο άλσος του Γηροκομειού, το απόγευμα ένα μεγάλο διπλό στον Βόλο επί της εκεί Νίκης για τη ΝΕΠ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

Τα «δελφίνια» του Μάκη Λυκούδη είχαν μια καταιγιστική β΄ περίοδο, στη διάρκεια της οποίας έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στην πισίνα, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 8-4 και στη συνέχεια να κάνουν διαχείριση του προβαδίσματός τους. Στην τελευταία περίοδο, βέβαια, λίγο έλειψε να κάνουν τα εύκολα δύσκολα, για να μην πούμε ότι πήγε να γίνει… χαρακίρι (κάτι η κόπωση, κάτι τα λάθη, κάτι κάποια φαλτσοσφυρίγματα, κάτι η ύστατη αντεπίθεση των γηπεδούχων…), όμως εν τέλει πήραν τη νίκη με 13-12.

«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης. «Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Χαιρόμαστε, αλλά προχωράμε ταπεινά και κοιτάμε μπροστά. Η νίκη αυτή δεν θα έχει αξία, άλλωστε, αν δεν κερδίσουμε το τοπικό ντέρμπι με τον ΟΠΑΘΑ», πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός.

Διαιτητές: Μπουδραμής-Βόσικας. Τα 8λεπτα: 3-3, 1-5, 2-3, 5-2. Τα γκολ της Νίκης Βόλου: Δανιήλ 2, Γκανάτσιος 5, Χατζής 1, Χαμίτης 3, Μεταξιώτης 1.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 1, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραϊσκος 4, Ασάντι 2, Σαλπόγλου, Κοτσώνης 1, Μουσάς, Γουρδούπης 2, Βαλουξής, Καψοκαββάδης, Τσίπης 1, Αβράμης.

