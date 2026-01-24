Η αναδάσωση έφερε γούρι στη ΝΕΠ, διπλό στον Βόλο

Η ΝΕΠ απέδρασε από τη Νέα Ιωνία του Βόλου, με ένα πολύ σημαντικό διπλό επί της Νίκης, το οποίο την ξαναφέρνει στον δρόμο των επιτυχιών.

Η αναδάσωση έφερε γούρι στη ΝΕΠ, διπλό στον Βόλο Οδηγίες από τον προπονητή της ΝΕΠ Μάκη Λυκούδη
24 Ιαν. 2026 18:30
Pelop News

Το πρωί αναδάσωση στο άλσος του Γηροκομειού, το απόγευμα ένα μεγάλο διπλό στον Βόλο επί της εκεί Νίκης για τη ΝΕΠ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

Τα «δελφίνια» του Μάκη Λυκούδη είχαν μια καταιγιστική β΄ περίοδο, στη διάρκεια της οποίας έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στην πισίνα, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 8-4 και στη συνέχεια να κάνουν διαχείριση του προβαδίσματός τους. Στην τελευταία περίοδο, βέβαια, λίγο έλειψε να κάνουν τα εύκολα δύσκολα, για να μην πούμε ότι πήγε να γίνει… χαρακίρι (κάτι η κόπωση, κάτι τα λάθη, κάτι κάποια φαλτσοσφυρίγματα, κάτι η ύστατη αντεπίθεση των γηπεδούχων…), όμως εν τέλει πήραν τη νίκη με 13-12.

«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης. «Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Χαιρόμαστε, αλλά προχωράμε ταπεινά και κοιτάμε μπροστά. Η νίκη αυτή δεν θα έχει αξία, άλλωστε, αν δεν κερδίσουμε το τοπικό ντέρμπι με τον ΟΠΑΘΑ», πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός.

Διαιτητές: Μπουδραμής-Βόσικας. Τα 8λεπτα: 3-3, 1-5, 2-3, 5-2. Τα γκολ της Νίκης Βόλου: Δανιήλ 2, Γκανάτσιος 5, Χατζής 1, Χαμίτης 3, Μεταξιώτης 1.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 1, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραϊσκος 4, Ασάντι 2, Σαλπόγλου, Κοτσώνης 1, Μουσάς, Γουρδούπης 2, Βαλουξής, Καψοκαββάδης, Τσίπης 1, Αβράμης.

Περισσότερα σε λίγο….

