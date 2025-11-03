Η ανάρτηση και το «αντίο» του Γιάννη Ελευθεριάδη στον Απόλλωνα

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Γιάννης Ελευθεριάδης αποχαιρέτησε τον Απόλλωνα και ευχαρίστησε τους πάντες για τη συνεργασία που είχε στο διάστημα που ήταν στον πάγκο του.

Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

«Μετά από μια σύντομη αλλά και άμορφη διαδρομή, ήρθε η ώρα να κλείσει ένας κύκλος.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου και –πάνω απ’ όλα– τους αθλητές, για τη συνεργασία, τον σεβασμό και την καθημερινή προσπάθεια.

Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια του δρόμου της.

Κρατώ μόνο τα θετικά και προχωράω παρακάτω».

