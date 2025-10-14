Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε πρόσφατα πως επί 20 χρόνια προσπαθούσε να γίνει μητέρα, βάζοντας με αυτό τον τρόπο τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Τώρα η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να προχωρήσει σε υιοθεσία, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, «ήθελα ένα μικρό παιδί με το δικό μου DNA».

Η ηθοποιός μίλησε στο podcast «Armchair Expert», εξηγώντας γιατί δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Η Τζένιφερ Άνιστον έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις αποτυχημένες προσπάθειές της να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ότι έχει πλέον φτάσει στο σημείο να μην σκέφτεται πια την εγκυμοσύνη.

Το θέμα της υιοθεσίας προέκυψε στη συζήτηση, όταν η συμπαρουσιάστρια του podcast, Μόνικα Πάντμαν, σχολίασε τη δική της εμπειρία με την κατάψυξη ωαρίων. Όπως είπε, δεν είναι σίγουρη αν θέλει να κάνει παιδιά, λέγοντας πως «ίσως είναι εντάξει και να μην αποκτήσω». Στη συνέχεια, ρώτησε την Τζένιφερ Άνιστον αν έχει συμφιλιωθεί με την απόφασή της να μην γίνει μητέρα.

«Είναι τόσο γαλήνιο», απάντησε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Αλλά να πω την αλήθεια, φτάνει κάποια στιγμή που δεν έχεις πια κανέναν έλεγχο. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που μπορείς να κάνεις». Στη συνέχεια δήλωσε: «Όταν οι άνθρωποι λένε “μα μπορείς να υιοθετήσεις”, η απάντησή μου είναι “όχι, δεν θέλω να υιοθετήσω. Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό παιδί”. Έτσι ένιωθα πάντα – είτε είναι εγωιστικό είτε όχι».

Η Άνιστον παραδέχτηκε, ότι δεν θέλει να συζητά δημόσια το θέμα της μητρότητας, ωστόσο αποκάλυψε πως υπήρξαν στιγμές στη ζωή της που συνάντησε κάποιον άντρα και σκέφτηκε πως «θα κάναμε ωραία παιδιά». Όπως είπε, όμως, «αυτό το συναίσθημα φεύγει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα».

