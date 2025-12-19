Η ανηθικότητα επεκτείνεται διαρκώς

Ο νομικός μας πολιτισμός στη Δύση έχει ξεκαθαρίσει τούτο: Ποτέ δεν συμφωνήσαμε να βάλουμε φυλακή κάποιον που δολοφόνησε. Συμφωνήσαμε να βάλουμε φυλακή κάποιον που ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ότι δολοφόνησε. Αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, ο δολοφόνος θα κυκλοφορεί ελεύθερος…

Ο Τραμπ, καταπατώντας αυτόν τον νομικό κανόνα των χωρών της Δημοκρατίας, έχει δολοφονήσει πάνω από 100 πολίτες της Βενεζουέλας ανατινάζοντας πλοιάρια, που όπως ισχυρίζεται μετέφεραν ναρκωτικά.

Δεν προσκόμισε καμία απολύτως απόδειξη, ούτε έχει προηγηθεί κάποια δίκη.

Αυτό που συμβαίνει με τη Βενεζουέλα εμπεριέχει φρίκη και τρομερή ανησυχία. Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον Μαδούρο να διακόψει τη συνεργασία του για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με τη Ρωσία και την Κίνα και να υπογράψει νέες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες. Συμφωνίες αποικιοκρατικές υπέρ των ΗΠΑ.

Αν ο Μαδούρο είχε αποδεχθεί τις προτάσεις Τραμπ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει να κυβερνά την Βενεζουέλα, φυλακίζοντας, εξορίζοντας και πτωχεύοντας πολίτες της χώρας του. Εφόσον όμως δεν συμφωνεί, ο Τραμπ τον βάφτισε καρτέλ ναρκωτικών και ετοιμάζεται να του επιτεθεί.

Ο Τραμπ έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ σε πολιορκητικό κριό των δικών του συμφερόντων και μιας οικονομικής ολιγαρχίας γύρω από αυτόν. Για παράδειγμα, ζητά από την Ευρώπη να απελευθερώσει 210 δισ. ευρώ που έχουν κατασχεθεί από Ρώσους ολιγάρχες.

Με τα μισά, αυτός μαζί με τον Πούτιν να ξεκινήσουν ανοικοδόμηση της (κατεχόμενης) Ουκρανίας. Με τα άλλα μισά, πάλι μαζί με τον Πούτιν, να αξιοποιήσουν τις πολύτιμες γαίες που έχει η Ουκρανία.

Ζούμε μια δυστοπία. Αξίες και αρετές έχουν εξαφανιστεί. Ο ισχυρός αδικεί χωρίς καμία επίπτωση. Η ανηθικότητα έχει θριαμβεύσει και όπως πολλές φορές έχω τονίσει, έχει περάσει και στην απλή καθημερινότητα των ανθρώπων. Ανηθικότητα παντού. Το 2026 έρχεται με σύννεφα βαριάς ανησυχίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



