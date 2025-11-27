Η Άννα Μπιθικώτση παρουσιάζει στην Πάτρα το βιβλίο-φόρο τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία ιδιαίτερη πολιτιστική στιγμή: την παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση για τον πατέρα της και μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Μια βραδιά μνήμης, μουσικής και ιστορίας, που θα ζωντανέψει την πορεία και την ψυχή του «Σερ του ελληνικού τραγουδιού».

Η Άννα Μπιθικώτση παρουσιάζει στην Πάτρα το βιβλίο-φόρο τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
27 Νοέ. 2025 13:05
Pelop News

Στις 8 Δεκεμβρίου, η «Αγορά Αργύρη» γίνεται τόπος συνάντησης της πατραϊκής πολιτιστικής κοινότητας με τη μουσική κληρονομιά του Γρηγόρη Μπιθικώτση, μέσα από το νέο βιβλίο της Άννας Μπιθικώτση «Και Πατέρας και Μύθος…». Μια παρουσίαση που συνδυάζει αφήγηση, μαρτυρίες και ζωντανή μουσική, αναδεικνύοντας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Οι Εκδόσεις Όγδοο και η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση διοργανώνουν, σε συνεργασία με την πολιτιστική εκπομπή Πρωινή Εκδρομή του Ράδιο Γάμμα 94 FM και τα βιβλιοπωλεία «Γωνιά του Βιβλίου» Παπαχρίστου, την παρουσίαση του βιβλίου «Και Πατέρας και Μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005», τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:30 στην «Αγορά Αργύρη» της Πάτρας.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αφροδίτη Σκαλτσά–Δημητρακοπούλου, δημιουργός της θεατρικής ομάδας «Ταξιδευτές της Πρόζας», ενώ αποσπάσματα θα διαβάσουν οι

– Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, εκπαιδευτικός, σκηνοθέτης και λογοτέχνης,

– Αφροδίτη Σκαλτσά–Δημητρακοπούλου,

– Σωτήρης Δογάνης, ερμηνευτής και διδάκτωρ Μουσικολογίας,

– και η ίδια η συγγραφέας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα πλαισιώσει μουσικά ο ερμηνευτής Σωτήρης Δογάνης μαζί με την ορχήστρα «Μινόρε Παράπονο», δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά. Τον συντονισμό έχει η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Ελευθερία Στεργιοπούλου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, ενώ ευγενικοί υποστηρικτές είναι το Hotel Mediterranee και το Rooster Restaurant Patra. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το βιβλίο

Το έργο της Άννας Μπιθικώτση αποτελεί μια πολύτιμη μαρτυρία για τον κορυφαίο ερμηνευτή, αποτυπώνοντας στιγμές της ζωής και της καριέρας του μέσα από τα μάτια της κόρης του. Μέσα στις σελίδες του ξεδιπλώνονται προσωπικές εικόνες, ιστορίες από τις συνεργασίες του με τους σπουδαιότερους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η πορεία του.

Το βιβλίο προλογίζουν ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος και ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος, ενώ πλαισιώνεται από πλούσιο ανέκδοτο υλικό, φωτογραφίες, αποκόμματα Τύπου και ντοκουμέντα που φωτίζουν τόσο την προσωπική όσο και την καλλιτεχνική διαδρομή του εμβληματικού ερμηνευτή.

Στο οπισθόφυλλο, η συγγραφέας σημειώνει χαρακτηριστικά πως το βιβλίο είναι «ένα λεύκωμα μνήμης» για τη ζωή δίπλα στον πατέρα της, καταγεγραμμένο με αγάπη και σεβασμό — μια κατάθεση ψυχής που φέρνει στο φως άγνωστες στιγμές, οικογενειακές αναμνήσεις και βιώματα από το παρασκήνιο μιας θρυλικής πορείας.

