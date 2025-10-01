Η Αντωνίου άφησε να παιχτεί ποδόσφαιρο στο Νίκη-Αρης Πατρών

01 Οκτ. 2025 11:05
Pelop News

Η Ελένη Αντωνίου είναι γενικά μια καλή διαιτήτρια. Αυτό όμως που την κάνει ίσως να ξεχωρίζει είναι η ικανότητα που έχει να διαχειρίζεται ένα παιχνίδι και με τις αποφάσεις της, αλλά και με τη συμπεριφορά της.
Στο προχθεσινό ματς Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της A’ Kατηγορίας, δεν υπήρχαν δύσκολες φάσεις, ούτε συνέβη κάτι εξωπραγματικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η Αντωνίου άφησε τους ποδοσφαιριστές να παίξουν ποδόσφαιρο.
Ξέχασε να …σφυρίζει και αυτό βοήθησε πολύ ώστε να υπάρχει 60-70 λεπτά καθαρός χρόνος παιχνιδιού, χωρίς διακοπές, εντάσεις, διαμαρτυρίες και όλα όσα κάνουν πολύ κουραστικό ένα παιχνίδι για τους φιλάθλους.
Απ΄αυτή την άποψη, λοιπόν, χρειάζονται τέτοιοι διαιτητές ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που παίρνουν σε κρίσιμες στιγμές. Κάποιες φορές θα κάνουν το σωστό και κάποιες λάθος.
Το θέμα είναι να βοηθούν το ίδιο το παιχνίδι, αλλά και τους παίκτες να παίζουν ποδόσφαιρο αποφεύγοντας τα περιττά σφυρίγματα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις Κατηγορίες.
