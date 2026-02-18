Η Αντωνίου σφυρίζει Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών, το Αρσεναλ-Λεουβέν
Έναν ακόμα αγώνα υψηλού επίπεδου ορίστηκε να σφυρίξει η Ελένη Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαΐας η οποία σήμερα θα βρεθεί στην Αγγλία για να σφύριξει αγώνα στο Τσαμπιονς Λιγκ Γυναικών.
Συγκεκριμένα, θα σφυρίξει για τα play-offs τον αγώνα ανάμεσα στην Αρσεναλ και την Λεουβέν με πρώτη βοηθό με την Βασιλία Τσικλητάρη από την ΕΠΣ Πιερίας.
