Η αντίδραση Τραμπ για το παραποιημένο βίντεο του BBC

Σκληρή κριτική κατά των ανώτατων στελεχών του BBC εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ισχυριζόμενος ότι οι παραιτήσεις τους οφείλονται σε παραποίηση του λόγου του στις 6 Ιανουαρίου 2021. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους υπεύθυνους «διεφθαρμένους δημοσιογράφους» και κατηγόρησε το δίκτυο ότι προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει: «Οι κορυφαίοι άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του Tim Davie, του διευθυντή, παραιτούνται ή απολύονται, επειδή πιάστηκαν να “παρεμβαίνουν” στον πολύ καλό (τέλειο!) λόγο μου της 6ης Ιανουαρίου. Ευχαριστώ την The Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους “δημοσιογράφους”. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας Προεδρικής Εκλογής. Επιπλέον, προέρχονται από μια ξένη χώρα, την οποία πολλοί θεωρούν τον Νο1 σύμμαχό μας. Τι τρομερό πλήγμα για τη Δημοκρατία!»

Η ανάρτηση έρχεται μετά τις παραιτήσεις, την Κυριακή, του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου Ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, οι οποίες προκλήθηκαν από κατηγορίες για παραποιημένο μοντάζ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama. Το ντοκιμαντέρ παρουσίαζε τον Τραμπ να ενθαρρύνει βίαιες ενέργειες κατά την ομιλία του πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο, κάτι που η Telegraph αποκάλυψε ως αλλοίωση αποσπασμάτων.

