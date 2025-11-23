Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος με ανάρτηση του στα social media απαντά στα όσα υποστήριξε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Δημοτική αρχή σχετικά με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας για δράσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Με έκπληξη είδα την ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής για την οικονομική στήριξη του Καρναβαλιού της πόλης μας

Για να δούμε τι δίνει η Περιφερειακή αρχή για να μην υπάρχουν παρανοήσεις

Από τα λειτουργικά της έξοδα , δηλαδή από τα χρήματα που έχουμε για την λειτουργία της περιφέρειας μας με προγραμματική συμφωνία και για πρώτη φορά αυτή η περιφερειακή αρχή δίνει κάθε χρόνο γύρω στις 50 χιλ για την πραγματοποίηση της τελετής , και εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΠ χωρίς καν φυσικά να ζητάμε ανάλυση εξόδων

Από το ΕΣΠΑ 2021 2027 δίνουμε 690000 ευρώ με τίτλο

«Συνέχιση Λειτουργίας δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Πατρέων»

Χρηματοδοτούμε στην ουσία το προσωπικό λειτουργίας της Δομής (10 άτομα), στον πολυδύναμο χώρο με κέντρο αναφοράς το Πατρινό Καρναβάλι

Εδώ να διευκρινίσουμε ότι ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων ανακατασκευάστηκε με ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ελλάδας -Ιταλίας spare με εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα πρόγραμμα περίπου 4 εκατ ευρώ

Και κλείνω με την σημαντική επισήμανση στην ΒΑΑ , (βιώσιμη αστική ανάπτυξη) του Δήμου Πατρέων έχουν διατεθεί 68 500 000 ,ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που υπέγραψε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στις 7/3/24 δεν υπάρχει ούτε ένα έργο για το Πατρινό Καρναβάλι , στις προτάσεις του Δήμου Πατρέων

Εάν λοιπόν θέλουν λεφτά για την μεγάλη γιορτή της πόλης υπάρχει χρόνος ακόμα για τροποποίηση της ΒΑΑ ,και φυσικά ευρωπαϊκά χρήματα , που πρέπει να τα αναζητήσεις , να ξέρεις τον τρόπο ,και κυρίως να κάνεις δουλειά , χωρίς προκαταλήψεις για την Ευρωπαϊκή οικογένεια

Ξεκάθαρα λοιπόν και συνεργαζόμαστε και χρηματοδοτούμε και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία χρησιμοποιούμε και πιστεύουμε στην δημιουργία τον αυθορμητισμό και την ζωντάνια του μοναδικού στην χώρα Καρναβαλιού».

