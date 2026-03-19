Το δικό του μήνυμα για τις παραβατικές συμπεριφορές στα σχολεία στέλνει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Πάτρας τονίζοντας: «Η απαξίωση του Εκπαιδευτικού είναι η καταδίκη του μέλλοντος. Καμία ανοχή στη βία. Ασφαλή σχολεία για μαθητές και

εκπαιδευτικούς».

«Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν», νέες καταγγελίες από καθηγητές για επιθέσεις μαθητών

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Πάτρας, στα πλαίσια των αποφάσεών του, πραγματοποίησε

συνάντηση την Τρίτη,17 Μαρτίου 2026 με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης

Αχαΐας κ. Νικόλαο Κλάδη,με βασικό θέμα εστίασης και ενδιαφέροντος τη

διασφάλιση ενός σχολείου χωρίς βία για μαθητές και εκπαιδευτικούς,

ενός σχολείου, που να αποτελεί χώρο που οικοδομούνται όχι μόνο

γνώσεις, αλλά κυρίως συμπεριφορές, στάσεις και αξίες δημοκρατίας,

αλληλοσεβασμού, ανθρωπιάς, συνεργασίας και αλληλεγγύης, ενός

σχολείου ανοιχτού, συμμετοχικού και συμπεριληπτικού και όχι τόπο

άγονων αντιπαραθέσεων, αχρείαστης έντασης, γραφειοκρατικής

υπερφόρτωσης, κοινωνικής αυτοματοποίησης και ποινικοποίησης της

παιδαγωγικής πράξης.

Τονίσαμε με εμφατικό τρόπο ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά

να διαχειριστούν,όχι μόνο την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία,

αλλά ένα πλέγμα σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων,εντάσεων και

συμπεριφορών,χωρίς τις αναγκαίες και επαρκείς δομές υποστήριξης,

καθώς και τις απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις και προστασίες.

Κατά τη συνάντηση, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης διαβεβαίωσε ότι, στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση

μιας συνεργατικής και υποστηρικτικής σχέσης με την εκπαιδευτική

κοινότητα.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα:Η βία σε οποιαδήποτε εκδοχή της δεν μπορεί να

αποτελεί τη νέα κανονικότητα στα σχολεία.Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει

και δεν μπορεί να είναι ο εύκολος στόχος επικριτικών εκδηλώσεων-

συμπεριφορών και ούτε «καταναλωτικό προϊόν» στη δημόσια σφαίρα,στα

κοινωνικά δίκτυα και μέσα επικοινωνίας.

Απέναντι σε κάθε μορφή άδικων καταστάσεων, ισοπεδωτικής λογικής,

στοχοποίησης και απαξίωσης, θα υψώσουμε τείχος αξιοπρέπειας,

δημοκρατικής ευθύνης, συλλογικής απάντησης και επιστημονικής

βεβαίωσης με θεσμική,νομική και αγωνιστική κατάθεση.

Καλούμε τους φορείς της κοινωνίας (Γονεϊκό

Κίνημα,Αυτοδιοίκηση,Πολιτικά Κόμματα κλπ) να συνδιαμορφώσουμε

ένα πυκνό και συνεκτικό δίκτυο κοινωνικών σχηματοποιήσεων και

αντίβαρων,που θα κινηθεί στην ενίσχυση της κατεύθυνσης ότι το σχολείο

είναι χώρος παιδείας,πολιτισμού,κουλτούρας συνεργασίας, ασφάλειας,

αμοιβαίου σεβασμού, ανθρωπιάς και δημοκρατίας, ένας χώρος

κοινωνικής ευθύνης, συνοχής και μέλλοντος,με τους εκπαιδευτικούς

βασικούς πρωταγωνιστές του.

Καλούμε τη ΔΟΕ να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία,ώστε το ζήτημα της

προστασίας των εκπαιδευτικών από καταστάσεις βίας σε οποιαδήποτε

μορφή και εκδοχή της,να αναδειχθεί σε κυρίαρχο αίτημα.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του.

Δεν αρκούν επικοινωνιακού τύπου διαπιστώσεις και υποστηρίξεις.

Χρειάζονται απτές αποδείξεις και έργα που μέχρι τώρα δεν

αποτυπώνονται.

Αγωνιζόμαστε και Διεκδικούμε:

-Θεσμική προστασία των εκπαιδευτικών με ενίσχυση και

αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου.

-Νομικό Συμπαραστάτη του Εκπαιδευτικού σε κάθε Διεύθυνση της

χώρας.

-Ολιστική,Ψυχοκοινωνική υποστήριξη με μόνιμες και σταθερές

δομές σε κάθε σχολική μονάδα.

-Ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας με τα Παιδαγωγικά Τμήματα.

-Διοικητική απαγκίστρωση-περιορισμό της γραφειοκρατικής

υποδομής,που με τη μορφή «ηλεκτρονικής χιονοστιβάδας»

καταπλακώνει σχολεία και εκπαιδευτικούς.

-Συστηματικά προγράμματα πρόληψης της σχολικής βίας.

-Σταθερή στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη

διαχείριση των πολυσύνθετων κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.

-Θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-

κοινωνικών υπηρεσιών με σαφές και διακριτό πλαίσιο ρόλων και

ορίων.

-Δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και επιμορφωτικής

υποστήριξης των γονέων.

-Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

– Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών πριν την έναρξη της

σχολικής χρονιάς.

Η προστασία των εκπαιδευτικών δεν είναι συντεχνιακό αίτημα – είναι

συνθήκη μέλλοντος της κοινωνίας,είναι η ασφαλής προϋπόθεση για την

εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση του δικαιώματος

των μαθητών σε ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολείο.

Το σχολείο που οραματιζόμαστε δε φοβάται. Δε σιωπά. Δε συμβιβάζεται

με τη βία.

Αντίθετα, μορφώνει,δημιουργεί,προστατεύει και εμπνέει.

Και αυτό το σχολείο θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο».

