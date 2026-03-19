«Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν», νέες καταγγελίες από καθηγητές για επιθέσεις μαθητών

Είναι δεδομένο ότι ο θάνατος της 57χρονης καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε καταγγείλει πιέσεις στη δουλειά και bullying από μαθητές της, άνοιξε όπως φαίνεται μια σειρά από στόματα εκπαιδευτικών που δέχονται από μαθητές στα σχολεία στα οποία εργάζονται.

Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα προβληματίζουν. με καθηγητές και δασκάλους να περιγράφουν τις επιθέσεις που δέχτηκαν από μαθητές τους μέσα σε σχολεία, σε διαλείμματα, ακόμα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα στην τάξη. Στιγμές και καταστάσεις που είναι αδύνατον να φύγουν από το μυαλό τους.

«Εντός της τάξης μου έχουνε πετάξει στυλό στον πίνακα, την ώρα που ήμουνα γυρισμένη, γύρισα και κόντεψε να πάει στο μάτι μου. Έριξαν την πόρτα, τις κλωτσιές. Με φωνάζανε, με βρισιές», ανέφερε εκπαιδευτικός στο Live News.

«Πήγα στη διευθύντρια και της είπα και για το χαστούκι και για το τρίψιμο στην πλάτης. Η διευθύντρια κλείδωσε από μέσα. Δεν με βοήθησε καθόλου», ανέφερε η ίδια εκπαιδευτικός.

Η ατιμωρησία, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που όπως φαίνεται αντιμετωπίζουν οι πρωταγωνιστές αυτών των σκηνικών στο σπίτι τους, οδηγεί σε καταστάσεις θλιβερές. «Κοινή επωδός όλων των εκπαιδευτικών είναι το «δεν αντέχουμε άλλο». Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», υπογράμμισε εκπρόσωπος εκπαιδευτικών.

Ζημιές σε σχολεία

Στη Θεσσαλονίκη εννέα ανήλικοι μαθητές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο σχολεία της Θέρμης και το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών καλούνται τώρα να πληρώσουν οι γονείς τους. «Δεν υπήρχε μέρος στην αυλή που να μην έχει σπασμένα γυαλιά, σκουπίδια, σπασμένα καρεκλάκια», ανέφερε μητέρα μαθητή.

Το ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς αγγίζει τα 7.000 ευρώ. Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες από κάμερες ασφαλείας μετά από έρευνα μηνών. «Σωστό που ενεργήσανε οι φορείς και έπιασαν αυτά τα παιδιά, και πλήρωσαν οι γονείς οι οποίοι σίγουρα και αυτοί ευθύνονται», τόνισε πατέρας μαθητή.

Οι γονείς αποδέχθηκαν την ευθύνη και δήλωσαν σοκαρισμένοι από το υλικό που τους έδειξαν οι αστυνομικοί. Στο 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης καταστράφηκαν πίνακες, κλιματιστικά, υπολογιστές και θρανία, ενώ μόνο στον Νηπιαγωγείο της Σουρωτής, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών αγγίζει τα 2.500 ευρώ.

«Οι κάμερες βοήθησαν πάρα πολύ και τα βίντεο είδαμε να κρατάνε αντικείμενα και να βαράνε τους τοίχους», ανέφερε στη συνέχεια μητέρα μαθητή.

Ο θάνατος της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη προ ημερών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, επανέφερε το πρόβλημα στο επίκεντρο. Με εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν και την κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις να παραμένει ίδια και απαράλλαχτη.

«Θυμάμαι να μη θέλω να ξημερώσει, να μη θέλω να έρθει η επόμενη μέρα για να πάω πάλι εκεί. Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσανε μπουκάλια, με φωνάζανε με βρισιές ακατανόμαστες μέσα στους διαδρόμους εναντίον μου», καταγγέλλουν καθηγητές.

Υπενθυμίζεται πως η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει διατάξει έρευνα σε βάθος για να διαπιστωθούν οι συνθήκες εργασίας της 57χρονης και αν αυτές συνδέονται με την επιδείνωση της υγείας και το τέλος της ζωής της.

