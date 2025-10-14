Η αποκάλυψη Αντετοκούνμπο για τη «χυλόπιτα» της γυναίκας του

Συνέντευξη εφ’όλης της ύλης έδωσε στο «The 2Night Show»

Ο σουπερ σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναφερόμενος για την εποχή που γνώρισε τη σύζυγό και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

«Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα στον εαυτό μου ότι τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, ήταν χαμηλών τόνων, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί και της είπα “εντάξει θα μείνουμε φίλοι, αν χρειαστείς ποτέ τίποτα να μου στείλεις μήνυμα”», ανέφερε αρχικά ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Δευτέρας 13/10/2025.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Ήρθε σε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου, όπου τη συμπάθησε πάρα πολύ η μητέρα μου. Μαγείρευε με τη μητέρα μου. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, όπου μου έλεγε πόσο ευγενικό κορίτσι είναι. Μάλιστα με ρωτούσε αν είναι φίλη ή κοπέλα μου. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στην οικογένειά μου και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν μου αρέσει, θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα της έλεγα “σε παρακαλώ”. Τώρα όχι, αποκλείεται. Για να μην φάω παντόφλα είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου που είναι το καλύτερο δώρο ζωής. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Αλλά εγώ είμαι μια χαρά εδώ».

«Αν δεν ήταν η Μαράια, δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω», τόνισε για τη σύζυγό του.

