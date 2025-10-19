Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια δεν δίστασε να πει πράγματα για την προσωπική της ζωή

19 Οκτ. 2025 16:15
Pelop News

Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε και προσωπικές αποκαλύψεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια όταν η συζήτηση στράφηκε στις αλλαγές στην εμφάνισή της, μίλησε με ειλικρίνεια για την προσπάθεια που καταβάλλει, αποκαλύπτοντας ότι λαμβάνει και ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή για απώλεια βάρους – πάντα υπό ιατρική καθοδήγηση:

«Το σώμα θέλει δουλειά. Το λέω ξανά δημόσια: ακολουθώ ένα ενέσιμο φάρμακο, πάντα με τις οδηγίες της γιατρού μου. Παράλληλα, προσέχω τη διατροφή μου και κάνω πολύ γυμναστική», εξήγησε.

Η κουβέντα όμως έγινε και πιο προσωπική, καθώς η ίδια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή της – και ειδικά στον τρόπο που στάθηκε όρθια σε δύσκολες περιόδους: «Τη Δέσποινα την άφησα πίσω όταν έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά και να “χτίσω” την επιχείρησή μου. Την επόμενη φορά ήταν όταν ο άντρας μου ασθένησε. Μου έλεγε: “Μην αφήνεις τον κόσμο να σε λυπάται, μη φαίνεται τι περνάμε”», είπε συγκινημένη.
