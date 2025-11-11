Η αποκάλυψη της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον σύζυγό της και τον διορισμό στην ΕΡΤ

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε μια αποκάλυψη του παρελθόντος σχετικά τη στάση του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη – σύμβουλος του πρωθυπουργού – σχετικά με τον διορισμό της, στην ΕΡΤ

Σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία», ανέφερε:«Η θέση του στελέχους είναι η πιο δύσκολη στην τηλεόραση, οπότε δεν θα το έκανα. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου. Πλέον θέλω να είμαι χαλαρή, να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Έκανα τα χαρτιά μου για μια προκήρυξη στην ΕΡΤ, είχα όλα τα προσόντα για να με πάρουν και έμαθα μετά από χρόνια ότι ο άντρας μου έσκισε τον διορισμό μου. Μου είπε: η γυναίκα μου δεν θα δουλέψει ποτέ στην ΕΡΤ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



