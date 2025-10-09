Η αποκάλυψη της Τζενιφερ Ανιστον για τον μεγάλο της καημό

Η σπουδαία και ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον, βάζει τέλος στη λανθασμένη εικόνα που τη συνόδευε για χρόνια, πως δήθεν δεν ήθελε να γίνει μητέρα, επειδή ήταν «εγωίστρια και εργασιομανής». Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK για το τεύχος Νοεμβρίου, η 56χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια σιωπής και τις ανακρίβειες που λέγονταν εις βάρος της, υπογραμμίζοντας πως λίγοι γνώριζαν τι πραγματικά βίωνε.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας».

Η ηθοποιός τόνισε πως όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο αισθάνεται την ανάγκη να «διορθώνει τις ψευδείς αφηγήσεις». «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».

Η Τζένιφερ Άνιστον, που υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005, είχε μιλήσει ξανά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να γίνει μητέρα. Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι είχε δοκιμάσει ανεπιτυχώς εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), εκφράζοντας την ευχή να είχε καταψύξει τα ωάριά της νωρίτερα. «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα, ο δρόμος προς τη μητρότητα. Στα τέλη των 30 και στα 40 μου πέρασα πολύ σκληρά πράγματα, κι αν δεν τα είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει αυτό που είμαι σήμερα», εξήγησε τότε.

Το διαζύγιο των γονιών της

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε επίσης, στη συνέχεια, πώς η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει να ξετυλίξει τα πολύπλοκα συναισθήματα που κουβαλούσε από τα παιδικά της χρόνια, τα οποία, όπως παραδέχεται η ίδια, δεν ήταν πάντα εύκολα. Γεννημένη στο Λος Άντζελες, αλλά μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη μετά τη μετακόμιση της οικογένειάς της, βίωσε τις συνέπειες του χωρισμού των γονιών της όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

«Το διαζύγιο τους δεν ήταν φιλικό με κανέναν τρόπο. Τότε δεν υπήρχε επίγνωση του πώς να φέρεσαι για χάρη του παιδιού», θυμήθηκε και συμπλήρωσε: «Αυτό ήταν το τελευταίο που τους απασχολούσε, το μόνο που είχε σημασία ήταν πώς θα πλήγωναν ο ένας τον άλλον. Κι εγώ απλώς ήμουν το πιόνι». Παρά τις δυσκολίες, η Τζένιφερ Άνιστον αναγνώρισε πως μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο χιούμορ. «Οι γονείς μου ήταν απίστευτα αστείοι άνθρωποι. Υπήρχε πολύ γέλιο στο σπίτι», σημείωσε. Ανακαλύπτοντας νωρίς το ταλέντο και το πάθος της για την κωμωδία, γράφτηκε σε σχολή παραστατικών τεχνών στο Μανχάταν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



