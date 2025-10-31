Η απολογία του Ηλία Κασιδιάρη στο Εφετείο: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγα ποτέ γραφεία της Χρυσής Αυγής»

Αρνούμενος κάθε εμπλοκή σε εγκληματικές πράξεις και υποστηρίζοντας πως υπήρξε «πολιτικό πρόσωπο που πλήρωσε για πράξεις άλλων», ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε σήμερα στο Εφετείο, δηλώνοντας ότι συντάσσεται πλήρως με την εισαγγελική πρόταση της Αδαμαντίας Οικονόμου, σύμφωνα με την οποία «δεν αποδείχθηκε ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης».

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Νίκου Μιχαλολιάκου και καταδικασμένος πρωτόδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, χαρακτήρισε άδικη την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και απέδωσε τις «οξείες φράσεις» του παρελθόντος σε έντονο πολιτικό λόγο.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω…»

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι η εξάπλωση του κόμματος σε όλη τη χώρα αποτέλεσε μοιραίο λάθος:

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγαν ποτέ τα γραφεία. Εκεί χάθηκε ο έλεγχος. Ό,τι βιώνω σήμερα ως Έλληνας πολίτης είναι επειδή άνοιξαν τα γραφεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα χρόνια ανόδου της Χρυσής Αυγής, έκανε λόγο για «πολιτική άνθηση» που μετατράπηκε σε ποινική στοχοποίηση.

Κατηγορίες για “εργαλειοποίηση” της Δικαιοσύνης

Ο Κασιδιάρης μίλησε για πολιτικές παρεμβάσεις και «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης με στόχο, όπως είπε, να εμποδιστεί το κόμμα του από τη συμμετοχή στις εκλογές. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό Χρήστο Τζανερίκο, υποστηρίζοντας ότι του ζητήθηκε «να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να διοριστεί σε ανεξάρτητη αρχή».

«Δεν είχα καμία ευθύνη για τη δολοφονία Φύσσα»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποστήριξε πως δεν είχε καμία εμπλοκή:

«Όταν έμαθα ότι το έγκλημα χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής, είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή. Έγινε αυτό το έγκλημα και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο».

Τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το γεγονός, ενώ υπενθύμισε πως στη Βουλή είχε ζητήσει «ενός λεπτού σιγή για τον Έλληνα πολίτη που δολοφονήθηκε».

«Μετανιώνω για τον στρατιωτικό βηματισμό στο Μελιγαλά»

Ο πρώην βουλευτής χαρακτήρισε «φαεινή αλλά λανθασμένη ιδέα» τη στρατιωτική παρέλαση μελών της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά.

«Ήταν λάθος μου. Έπρεπε να τιμούμε τους πεσόντες με σεβασμό, όχι με στρατιωτικό βηματισμό», είπε.

Το επεισόδιο με την Κανέλλη

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τη Λιάνα Κανέλλη, ισχυρίστηκε ότι «πολλοί πολίτες τον συνεχάρησαν» τότε, και πως στη συνέχεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την εικόνα της βίας.

«Δεν ήθελα να υπάρχει η εντύπωση ότι θα μπούμε στη Βουλή με χαστούκια», είπε, επιμένοντας ότι «ο ίδιος είναι κατά της βίας».

