Η απολογία του Ηλία Κασιδιάρη στο Εφετείο: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγα ποτέ γραφεία της Χρυσής Αυγής»

Με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη συνεχίστηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ο πρώην βουλευτής επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τη βίαιη δράση του κόμματος, δηλώνοντας «μεταμέλεια» και κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη.

Η απολογία του Ηλία Κασιδιάρη στο Εφετείο: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγα ποτέ γραφεία της Χρυσής Αυγής»
31 Οκτ. 2025 14:47
Pelop News

Αρνούμενος κάθε εμπλοκή σε εγκληματικές πράξεις και υποστηρίζοντας πως υπήρξε «πολιτικό πρόσωπο που πλήρωσε για πράξεις άλλων», ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε σήμερα στο Εφετείο, δηλώνοντας ότι συντάσσεται πλήρως με την εισαγγελική πρόταση της Αδαμαντίας Οικονόμου, σύμφωνα με την οποία «δεν αποδείχθηκε ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης».

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Νίκου Μιχαλολιάκου και καταδικασμένος πρωτόδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, χαρακτήρισε άδικη την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και απέδωσε τις «οξείες φράσεις» του παρελθόντος σε έντονο πολιτικό λόγο.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω…»

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι η εξάπλωση του κόμματος σε όλη τη χώρα αποτέλεσε μοιραίο λάθος:

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγαν ποτέ τα γραφεία. Εκεί χάθηκε ο έλεγχος. Ό,τι βιώνω σήμερα ως Έλληνας πολίτης είναι επειδή άνοιξαν τα γραφεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα χρόνια ανόδου της Χρυσής Αυγής, έκανε λόγο για «πολιτική άνθηση» που μετατράπηκε σε ποινική στοχοποίηση.

Κατηγορίες για “εργαλειοποίηση” της Δικαιοσύνης

Ο Κασιδιάρης μίλησε για πολιτικές παρεμβάσεις και «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης με στόχο, όπως είπε, να εμποδιστεί το κόμμα του από τη συμμετοχή στις εκλογές. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό Χρήστο Τζανερίκο, υποστηρίζοντας ότι του ζητήθηκε «να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να διοριστεί σε ανεξάρτητη αρχή».

«Δεν είχα καμία ευθύνη για τη δολοφονία Φύσσα»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποστήριξε πως δεν είχε καμία εμπλοκή:

«Όταν έμαθα ότι το έγκλημα χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής, είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή. Έγινε αυτό το έγκλημα και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο».

Τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το γεγονός, ενώ υπενθύμισε πως στη Βουλή είχε ζητήσει «ενός λεπτού σιγή για τον Έλληνα πολίτη που δολοφονήθηκε».

«Μετανιώνω για τον στρατιωτικό βηματισμό στο Μελιγαλά»

Ο πρώην βουλευτής χαρακτήρισε «φαεινή αλλά λανθασμένη ιδέα» τη στρατιωτική παρέλαση μελών της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά.

«Ήταν λάθος μου. Έπρεπε να τιμούμε τους πεσόντες με σεβασμό, όχι με στρατιωτικό βηματισμό», είπε.

Το επεισόδιο με την Κανέλλη

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τη Λιάνα Κανέλλη, ισχυρίστηκε ότι «πολλοί πολίτες τον συνεχάρησαν» τότε, και πως στη συνέχεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την εικόνα της βίας.

«Δεν ήθελα να υπάρχει η εντύπωση ότι θα μπούμε στη Βουλή με χαστούκια», είπε, επιμένοντας ότι «ο ίδιος είναι κατά της βίας».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ