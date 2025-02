Η Apple αναβαθμίζει το «προσιτό» iPhone SE – Τι αλλάζει και πόσο κοστίζει

Η Apple ανατρέπει τα δεδομένα με τη νέα γενιά του iPhone SE, φέρνοντας σημαντικές αναβαθμίσεις στο πιο προσιτό της μοντέλο. Με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων και την προσέλκυση νέων χρηστών, η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα ανανεωμένο smartphone που θα αλλάξει το παιχνίδι.

Η εταιρεία αναμένει να ανακοινώσει τη συσκευή από την επόμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη της πώλησής της αργότερα μέσα στον μήνα. Η Apple είναι απίθανο να διοργανώσει εκδήλωση παρουσίασης της συσκευής, επιλέγοντας να την αποκαλύψει στην ιστοσελίδα της αντ’ αυτού.

Η νέα έκδοση του iPhone SE φέρνει μεγάλες αλλαγές. Η Apple το παρουσίασε πρώτη φορά το 2016 ως οικονομικό iPhone, ενώ η τρέχουσα έκδοσή του, που κυκλοφόρησε το 2022, θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Είναι το μόνο iPhone που διατηρεί το home button και δεν διαθέτει Face ID. Το νέο μοντέλο θα θυμίζει περισσότερο το iPhone 14 και θα ενσωματώνει το Apple Intelligence, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Τα αποθέματα του τρέχοντος iPhone SE έχουν εξαντληθεί στα καταστήματα λιανικής της Apple σε πολλά μέρη των ΗΠΑ, κάτι που συνήθως συμβαίνει πριν από μια ανανέωση.

Το τηλέφωνο παραμένει διαθέσιμο προς αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple, αλλά ορισμένες εκδόσεις – συμπεριλαμβανομένης μιας κόκκινης έκδοσης με 256 gigabytes αποθηκευτικού χώρου – δεν αποστέλλονται μέχρι τον Μάρτιο. Τα αποθέματα των iPhone 14 και 14 Plus εξαντλούνται επίσης.

Η Apple έχει ήδη διακόψει την κυκλοφορία των σημερινών SE και iPhone 14 στην ΕΕ, επειδή τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους που απαιτούν USB-C, ένα πρότυπο φόρτισης που υιοθετήθηκε το 2023. Το επόμενο iPhone SE θα αποκτήσει την ίδια θύρα, επιτρέποντάς του την επιστροφή του στην ΕΕ.

