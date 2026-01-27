Η Αρχαία Αθήνα και οι ΗΠΑ του Τραμπ

Ο Μαρκ Κάρνι, πρωθυπουργός του Καναδά, έγραψε ιστορία στο Νταβός, μιλώντας για τον κόσμο της ισχύος που προσπαθεί να επιβάλει ο Τραμπ. Στην ομιλία του που προκάλεσε αίσθηση και ενίσχυσε τις υγιείς δυνάμεις στη Δύση, αναφέρθηκε στο 416 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι απαίτησαν την υποταγή της Μήλου στην Αθηναϊκή Συμμαχία.

Οι Μήλιοι που ήταν λακεδαιμονική αποικία, πρόβαλαν το δίκαιο της ανεξαρτησίας, όμως οι Αθηναίοι απάντησαν ότι «ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι μπορεί και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι πρέπει».

Οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν 30 πλοία, 1.200 οπλίτες και 300 τοξότες, καταλαμβάνοντας τελικά τη Μήλο. Ο Κάρνι τοποθέτησε στη θέση της Αθήνας τον Τραμπ και στη θέση της Μήλου τις «μεσαίες δυνάμεις», δηλαδή χώρες όπως τον Καναδά και αυτές της Ευρώπης.

Ομως η ομιλία Κάρνι, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασιών απέναντι στο φαινόμενο Τραμπ, δεν είπε ότι αυτή ακριβώς η τακτική, οδήγησε τους Αθηναίους σε βαριά ήττα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο και στο τέλος της ηγεμονίας τους.

Η Αθήνα συνετρίβη το 405 π.Χ. όταν ο Λύσανδρος κατέστρεψε τον στόλο της. Η ήττα ήρθε γιατί μέσα από την έπαρσή της για την ισχύ της, ξέμεινε από συμμάχους και δεν είχε πια ούτε δυνατότητα να προμηθεύεται τα αναγκαία για την καθημερινότητά της.

Η κατάληξη ήταν α) Να επιβληθεί στην μέχρι τότε δημοκρατική Αθήνα η ολιγαρχία (οι Τριάκοντα Τύραννοι) και β) να τερματιστεί ο Χρυσούς Αιώνας της, δηλαδή η περίοδος της σπουδαίας ακμής της.

Τα ίδια θα ζήσουν και οι ΗΠΑ του Τραμπ. Μένουν χωρίς φίλους και συμμάχους και στο εσωτερικό της χώρας θα εξεγερθούν πολίτες, θεσμοί και φορείς για να αντιμετωπίσουν τη βία και την αδικία που εξαπλώνεται. Κανείς και πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να πορευτεί χωρίς φίλιες δυνάμεις και οι ΗΠΑ σύντομα θα ζήσουν τις παρενέργειες της απομόνωσής τους.

