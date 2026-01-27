Η Αρχαία Αθήνα και οι ΗΠΑ του Τραμπ

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Ντόναλντ Τραμπ
27 Ιαν. 2026 19:00
Pelop News

Ο Μαρκ Κάρνι, πρωθυπουργός του Καναδά, έγραψε ιστορία στο Νταβός, μιλώντας για τον κόσμο της ισχύος που προσπαθεί να επιβάλει ο Τραμπ. Στην ομιλία του που προκάλεσε αίσθηση και ενίσχυσε τις υγιείς δυνάμεις στη Δύση, αναφέρθηκε στο 416 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι απαίτησαν την υποταγή της Μήλου στην Αθηναϊκή Συμμαχία.

Οι Μήλιοι που ήταν λακεδαιμονική αποικία, πρόβαλαν το δίκαιο της ανεξαρτησίας, όμως οι Αθηναίοι απάντησαν ότι «ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι μπορεί και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι πρέπει».

Οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν 30 πλοία, 1.200 οπλίτες και 300 τοξότες, καταλαμβάνοντας τελικά τη Μήλο. Ο Κάρνι τοποθέτησε στη θέση της Αθήνας τον Τραμπ και στη θέση της Μήλου τις «μεσαίες δυνάμεις», δηλαδή χώρες όπως τον Καναδά και αυτές της Ευρώπης.

Ομως η ομιλία Κάρνι, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασιών απέναντι στο φαινόμενο Τραμπ, δεν είπε ότι αυτή ακριβώς η τακτική, οδήγησε τους Αθηναίους σε βαριά ήττα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο και στο τέλος της ηγεμονίας τους.

Η Αθήνα συνετρίβη το 405 π.Χ. όταν ο Λύσανδρος κατέστρεψε τον στόλο της. Η ήττα ήρθε γιατί μέσα από την έπαρσή της για την ισχύ της, ξέμεινε από συμμάχους και δεν είχε πια ούτε δυνατότητα να προμηθεύεται τα αναγκαία για την καθημερινότητά της.

Η κατάληξη ήταν α) Να επιβληθεί στην μέχρι τότε δημοκρατική Αθήνα η ολιγαρχία (οι Τριάκοντα Τύραννοι) και β) να τερματιστεί ο Χρυσούς Αιώνας της, δηλαδή η περίοδος της σπουδαίας ακμής της.

Τα ίδια θα ζήσουν και οι ΗΠΑ του Τραμπ. Μένουν χωρίς φίλους και συμμάχους και στο εσωτερικό της χώρας θα εξεγερθούν πολίτες, θεσμοί και φορείς για να αντιμετωπίσουν τη βία και την αδικία που εξαπλώνεται. Κανείς και πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να πορευτεί χωρίς φίλιες δυνάμεις και οι ΗΠΑ σύντομα θα ζήσουν τις παρενέργειες της απομόνωσής τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Σεισμός στα ανοικτά της Ζακύνθου, ταρακουνήθηκαν στο νησί
20:15 «Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
20:09 Με χαμόγελα η κοπή πίτας από τον Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
20:02 Τραγωδία στη Ρουμανία: «Ένας από τους επιζώντες μας ενημέρωσε, ένας πατέρας φώναζε πέστε μου αν ζει ο γιος μου»
19:54 «Έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση», αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία στη Ρουμανία
19:43 «Λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι σε ένα ταξίδι χαράς», ο Νίκος Γκάλης για την τραγωδία στη Ρουμανία
19:33 Τραγωδία, νεκρό βρέφος τριών μηνών
19:22 «Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο γιος μου είναι μέσα σε αυτούς που κατέληξαν», πατέρας ζει ώρες αγωνίας για το δυστύχημα στη Ρουμανία
19:11 «Λαμπάδα θα ανάψω για τη σωτήρια της μάνας μου», συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
19:00 Η Αρχαία Αθήνα και οι ΗΠΑ του Τραμπ
18:55 Ο Λεσόρ για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ΦΩΤΟ
18:45 Η Παναχαϊκή με ασπρόμαυρο το σήμα της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ, ΦΩΤΟ
18:44 «Παρών» το Επιμελητήριο Αχαΐας στο Δ΄ Συνέδριο Νεολαίας στο Αίγιο
18:36 Η νέα στρατηγική απο την ΕΕ αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού.
18:30 Πάτρα – Πλατεία Όλγας: Ο χώρος παραμένει εργοτάξιο και οι κάτοικοι αντιδρούν – Αυτοψία της «Π»
18:22 «Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας
18:12 Τότε θα γίνει η κηδεία του Σάββα Ιορδανίδη
18:02 Αυτός είναι ο λόγος που η UEFA αρνείται στον ΠΑΟΚ την αναβολή του παιχνιδιού με τη Λιόν
17:51 Η expert στην κυβερνοασφάλεια Κατερίνα Τασιοπούλου στην «Π»: «Σαν να κλειδώνουμε το σπίτι μας» ΒΙΝΤΕΟ
17:47 Ανήλικες στη Θεσσαλονίκη «έστειλαν» στο νοσοκομείο 17χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ