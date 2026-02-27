Η «αρχιτεκτονική» της επιτυχίας: Ποιος κρύβεται πίσω από τον θρίαμβο του Boo…tique Hotel! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το άρτιο αποτέλεσμα της παρουσίασης του Πληρώματος 94 στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι δεν θα μπορουσε να ήταν αυτό αν δεν είχε και την «πινελιά» ενός έμπειρου χορογράφου!

27 Φεβ. 2026 15:50
Pelop News

Η επιτυχία δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα έμπνευσης, σκληρής δουλειάς και, πάνω από όλα, σωστής καθοδήγησης. Φέτος, το 1ο Βραβείο «Παρουσίας Παρέλασης» κέρδισε επάξια το «Boo…tique Hotel» του Πληρώματος 94, το οποίο παρουσίασε στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού ένα πραγματικό θέαμα, που απέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα του κοινού.

Η εμφάνιση των μελών του Πληρώματος 94, που παρουσίασαν ένα πραγματικό θέαμα στους δρόμους της Πάτρας παρελαύοντας ως μέλη ενός «ξενοδοχείου φαντασμάτων», αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεθοδικής προετοιμασίας, στο οποίο έβαλε το …χεράκι της η γνωστή Πατρινή χορογράφος Μαριμίλλη Ασημακοπούλου.

Η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου, επιδεικνύοντας απαράμιλλο επαγγελματισμό και υπομονή, κατάφερε να εμφυσήσει την πειθαρχία και τον ρυθμό σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών. Μέσα από εντατικές ώρες προβών, οι συμμετέχοντες μετατράπηκαν σε «χορευτές για μια ώρα», παρουσιάζοντας ένα ομοιογενές και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα που κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής και του κοινού.

Οπως αναφέρει βέβαια το «Πλήρωμα 94», η παρουσία της σχολής MA School of Performing Arts της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου, δεν περιορίστηκε μόνο στην καθοδήγηση των μελών του γκρουπ. Χορεύτριες της σχολής εμπλούτισαν την παρουσία του «Booo…tique», προσφέροντας μια αδιάλειπτη χορευτική παρουσία επί του άρματος! Η ενέργεια και η τεχνική τους κατάρτιση ενίσχυσαν τη δυναμική της εμφάνισης, συμβάλλοντας καθοριστικά και στην κατάκτηση του 1ου Βραβείου «Άρματος».

«Η επιτυχία έρχεται με συνεργασίες και εμείς είμαστε τυχεροί να έχουμε τους καλύτερους συνεργάτες» επισημαίνουν τα μέλη του Πληρώματος 94 καταλήγοντας: «Η ισχύς εν τη ενώσει!»

