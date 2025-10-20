Η ασέβεια του Βρετανικού Μουσείου να παραθέσει δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα



Κυριολεκτικά σάλο και πολλά σχόλια προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με καλεσμένη την αφρόκρεμα της βρετανικής κοινωνίας. Στο δείπνο που έχει προκαλέσει κατακραυγή στην Αθήνα, βρέθηκαν από τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ (ο οποίος έχει αντιταχθεί στην επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα) μέχρι και τον γερόλυκο της ροκ Μικ Τζάγκερ, την Ναόμι Κάμπελ και γνωστούς ηθοποιούς όπως την Κριστίν Σκοτ Τόμας και τον Σάσα Μπάρον Κοέν.

Νετανιάχου: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο»

Μετά την σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία έκανε ανάρτηση στα social media αντιδρώντας στην εικόνα των Γλυπτών του Παρθενώνα μπροστά από το τραπέζι που στήθηκε για το δείπνο, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καταδίκασε την ασέβεια της διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου κάνοντας λόγο για προσβολή των πολιτιστικών αγαθών.

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», ανέφερε.

Στο δείπνο, μεταξύ άλλων ήταν καλεσμένοι ο Μικ Τζάγκερ και η Ελιζάμπεθ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, η ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Lady Kitty Spencer, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ με την σύζυγό του Ακσάτα Μούρτι, η Τζέρι Χολ Μοντέλο, Κουίν Λατίφα και ο Σάσα Μπάρον Κοέν.
«Η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν το λιγότερο άστοχη»
Την ίδια στάση διατήρησε και η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Ανεβάζοντας φωτογραφία με το τραπέζι μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα όπου η Αθήνα ζητά να επιστραφούν πίσω στην πατρίδα τους, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη χαρακτήρισε ευγενικά στην συγκεκριμένη εκδήλωση ως άστοχη.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», ανέφερε.

