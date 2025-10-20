Νετανιάχου: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο»

«Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου», υποσχέθηκε, προσθέτοντας ως στόχο «την εξάλειψη της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα»

20 Οκτ. 2025 18:08
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνέσετ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο».

Παράλληλα διάβασε τα ονόματα των 16 ομήρων που έχουν σκοτωθεί και παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα.

«Δεν χρειάζεται κανείς να μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιεράς αποστολής να επιστρέψουμε τους δολοφονημένους ομήρους» είπε ο Νετανιάχου. «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα, ακόμα και στην συνάντηση που είχα πριν φτάσω εδώ», πιθανότατα αναφερόμενος στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία που αποδέχθηκε το Ισραήλ, αρνήθηκε ότι ήταν διαθέσιμη εδώ και ένα χρόνο. «Σε κανένα στάδιο – όχι πριν έξι μήνες, ούτε πριν από έναν χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί την πρόταση που πετύχαμε τώρα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου», υποσχέθηκε, προσθέτοντας ως στόχο «την εξάλειψη της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».
