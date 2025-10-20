Πέθανε ο Σέρβος πρώην στρατηγός Πάβκοβιτς, ήταν καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου

20 Οκτ. 2025 17:42
Ο πρώην στρατηγός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, Νεμπόισα Πάβκοβιτς, που ήταν καταδικασμένος στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου, πέθανε σε ηλικία 79 ετών στο Βελιγράδι.

Ο Πάβκοβιτς, ως διοικητής της 3ης Στρατιάς του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) σε 22 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα κατά των Αλβανών στο Κόσοβο το 1999.

Εξέτιε την ποινή του σε φυλακή στη Φινλανδία απ όπου, κατόπιν αιτήματος της σερβικής κυβέρνησης, αφέθηκε πρόωρα ελεύθερος πριν από λίγες ημέρες, στις 28 Σεπτεμβρίου, λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη εξέδωσε τον Απρίλιο του 2005 κατηγορητήριο εναντίον του Πάβκοβιτς και άλλων στρατηγών του γιουγκοσλαβικού στρατού. Όταν εκδόθηκε το κατηγορητήριο, ο Πάβκοβιτς παραδόθηκε οικειοθελώς στο δικαστήριο της Χάγης για να δικαστεί.

Το 2009 κρίθηκε ένοχος για απελάσεις, βίαιο εκτοπισμό πληθυσμού, δολοφονίες και διώξεις Αλβανών πολιτών από το Κόσοβο κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999. Η πρωτοβάθμια ετυμηγορία επιβεβαιώθηκε το 2014.

Κατά τη διάρκεια των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, το 1999, το Κόσοβο ανήκε στον τομέα ευθύνης της 3ης Στρατιάς διοικητής της οποίας ήταν ο Νεμπόισα Πάβκοβιτς.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Μιλόσεβιτς και από το 2000 έως το 2002, ο Πάβκοβιτς διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γιουγκοσλαβίας.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
