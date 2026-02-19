Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για-κατά περίπτωση αδικήματα-της συγκρότησης και
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης

Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ
19 Φεβ. 2026 21:41
Pelop News

Επίσημη πλέον η ανακοίνωση για τον παράνομο στοιχηματισμό και την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας, με βασικό επίκεντρο την Πάτρα, για την εξάρθρωση κυκλώματος.Μάλιστα γνωστοποιήθηκε ότι  ταυτοποιήθηκαν 43, ενώ πάνω από 1.500.000 ευρώ ήταν τα κέρδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

«Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών
διαδικτυακού στοιχήματος

Ταυτοποιήθηκαν σαράντα τρία (43) μέλη που αποκόμισαν παράνομο όφελος άνω
του 1.500.000 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξαρθρώθηκε
πολυπληθής και επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη
από -43- ημεδαπούς, η οποία δραστηριοποιούνταν κατ’ εξακολούθηση στη
διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων απάτης σε βάρος εταιρειών παροχής
διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα
δικογραφία για – κατά περίπτωση αδικήματα – της συγκρότησης και
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των
120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας
περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και πολύμηνη προανακριτική έρευνα των
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η
εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020,
έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το
1.500.000 ευρώ.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή με κάθετη διοίκηση και
διακριτούς ρόλους (αρχηγικά και ανώτερα μέλη, στρατολογητές,
ταυτοποιητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα), καθώς και
οργανωμένη «εφοδιαστική αλυσίδα» για την εξασφάλιση ταυτοτήτων,
τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικών λογαριασμών.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού
στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting»,
αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών. Συγκεκριμένα,
προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών
εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που
προμηθεύονταν έναντι αμοιβής, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση μοναδικών
χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη
διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.

Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών,
αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων
στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής
ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των
οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών
λογαριασμών.

Την 19-02-2026, κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Πατρών, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ’ οίκον έρευνες σε οικίες
αρχηγικών και ανώτερων μελών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις
οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 19.645 ευρώ σε μετρητά,
• Περισσότερες από -700- ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων
λογαριασμών,
• περισσότερες από – 500 – κάρτες SIM,
• περισσότερα από -200- κινητά τηλέφωνα,
• -5- πολυτελή οχήματα,
• ένα δίκυκλο τύπου scooter και
• πολυτελή ρολόγια.

Επιπλέον, σε οικίες δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα
πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, είκοσι έξι
(26) φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου
«αστεράκι». Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες
στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να υποβληθεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!
22:57 Ρόδος: Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στο νησί
22:47 «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος», αποκαλυπτικός ο Μανώλης Κονταρός
22:37 Ελεύθερη, αλλά με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε για βιασμό του ανήλικου γιου της οικιακής βοηθού
22:36 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:29 Δυτική Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα
22:19 «Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία»! Η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας
22:17 Πρεστιάνι: Κίνδυνος για τιμωρία τουλάχιστον 10 αγωνιστικών εάν κριθεί ένοχος, ο Βινίσους έχει δεχτεί 26 ρατσιστικές επιθέσεις σε 5 χρόνια
22:11 Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό
22:00 Σοκαρισμένος, αλλά ελεύθερος ο πρίγκιπας Άντριου, ΦΩΤΟ
21:51 Ο Παναθηναϊκός πιστός στο ραντεβού με τον Ολυμπιακό
21:41 Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ
21:30 Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!
21:20 Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
20:32 Πέθανε ο θρυλικός προπονητής Σεπ Πιόντεκ
20:21 Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ