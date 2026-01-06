Η Αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Αμαλιάδα

Δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, που συνέβη χθες αργά το βράδυ, στην Αμαλιάδα, σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας

Ήλιδας.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα, ένας νεκρός και ένα τραυματίας ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Ειδικότερα, ένας ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο με συνεπιβάτη μια

γυναίκα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας με

συνεπιβάτη έναν 35χρονο αλλοδαπό άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί

θανάσιμα ο τελευταίος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι δύο οδηγοί και η

συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

