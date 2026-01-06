Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα, ένας νεκρός και ένα τραυματίας ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ενας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε, στην Αμαλιάδα.

Αχαΐα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026 στο ύψος της αντιπροσωπείας Μάργαρη – κοντά στο σούπερ μάρκετ Lidl, όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να μπει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά από κάθετο δρόμο και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, κινούμενο από τον κόμβο Παπακασέλα προς Αμαλιάδα.

Ο νεκρός και ο βαριά τραυματίας επέβαιναν στο κόκκινο όχημα που επιχείρησε να στρίψει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, ενώ δύο άλλο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες αργά το βράδυ, στην Αμαλιάδα.

Ειδικότερα, ένας ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο με συνεπιβάτη μια

γυναίκα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας με

συνεπιβάτη έναν 35χρονο αλλοδαπό άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί

θανάσιμα ο τελευταίος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι δύο οδηγοί και η

συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

