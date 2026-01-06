Αχαΐα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες

Το τροχαίο συνέβη βραδινές ώρες στα Αγιοβλασίτικα Δυτικής Αχαΐας.

Αχαΐα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες Φωτογραφία αρχείου
06 Ιαν. 2026 9:24
Pelop News

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν τέσσερις συνολικά τραυματίες, έπειτα από σοβαρό τροχαοι που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, στα Αγιοβλασίτικα, στη Δυτική Αχαΐα.

Το τροχαίο συνέβη όταν δυο αυτοκίνητα υπό συνθήκες που ερευνώνονται συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων επιβατών.

Οι συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος ερευνώνται από την Αστυνομ΄΄ια

