Η Αστυνομία συνέλαβε 20χρονο στο ΚΤΕΛ Αθήνας, ο οποίος κουβαλούσε καλάσνικοφ!

Γνωστοποιήθηκε ότι αστυνομικοί συνέλαβαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12/2025), σε περιοχή της Αθήνας, 20χρονο, ο οποίος είχε στην κατοχή του καλάσνικοφ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 20χρονος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται από την Αστυνομία η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

