Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας και το Πολύεδρο διοργανώνουν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, την παρουσίαση του βιβλίου της Αθηνάς Φιλίππου με τίτλο «Ο Νόμος έχει τη δική του Ιστορία. Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Νόμο 144/1989», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου.

Την εκδήλωση προλογίζει και συντονίζει ο Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Πρύτανης και Chair of the Section on Education Reform της European Association of Professors Emeriti.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

ο Ευάγγελος Πολυβίου, Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας,

ο Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, και

ο Ανδρέας Φιλίππου, πρώην Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Γιώργος Παναγιωτάκης, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, και Σήφης Μπουζάκης, Ομότιμος Καθηγητής του ίδιου Ιδρύματος.

Την αντιφώνηση θα πραγματοποιήσει η συγγραφέας Αθηνά Φιλίππου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

