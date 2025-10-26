Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ

26 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

«Το Ισραήλ είναι κυρίαρχο κράτος και θα καθορίσει μόνο του την πολιτική ασφαλείας του και ποιες ξένες δυνάμεις θα δεχθεί να συνεργαστούν μαζί του», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Τον τελευταίο μήνα, γίναμε μάρτυρες γελοίων ισχυρισμών σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Μάλιστα, σχολίασε σκωπτικά: «Όταν βρισκόμουν στην Ουάσιγκτον, ειπώθηκε ότι εγώ ελέγχω την αμερικανική κυβέρνηση, ότι της υπαγορεύω την πολιτική ασφαλείας της. Τώρα ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι η αμερικανική κυβέρνηση ελέγχει εμένα και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ».

«Κανένα από τα δύο δεν είναι αλήθεια. Το Ισραηλ  είναι ανεξάρτητη χώρα. Οι ΗΠΑ είναι ανεξάρτητη χώρα. Οι σχέσεις μας είναι σχέσεις συνεργατών», συνέχισε.

«Δεν ζητούμε την έγκριση κανενός για όσα κάνουμε. Ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε επίσης καταστήσει σαφές, όσον αφορά τις διεθνείς δυνάμεις, ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι απαράδεκτες για εμάς. Έτσι λειτουργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», τόνισε ο Νετανιάχου στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό, φυσικά, είναι αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσαν τις τελευταίες ημέρες κορυφαίοι εκπρόσωποί τους», πρόσθεσε.
